MACERATA La decisione di disporre la didattica a distanza alle scuole superiori fino alla fine del mese è stata accolta dai dirigenti maceratesi come qualcosa che difficilmente poteva essere evitato. C'è dispiacere nel non rivedere gli alunni in aula, almeno la metà di essi come disposto dal governo, ma anche la consapevolezza che troppo alto era il rischio di ripetere quanto avvenuto ad ottobre, con istituti decimati da classi in quarantena e docenti in malattia. È l'andamento del contagio nelle Marche a preoccupare, più che i trasporti. Ed è quello che, secondo i presidi, ha inciso sulla scelta del presidente della Regione.

A Macerata Roberta Ciampechini dirige il liceo scientifico e anche l'Istituto tecnico Economico Gentili. «C'è un po' di dispiacere perché eravamo pronti a ripartire. Avevamo approfittato dell'assenza degli studenti in aula per effettuare lavori e riorganizzarci. Ad esempio, allo scientifico abbiamo effettuato l'adeguamento sismico di un'ala, per cui ora abbiamo spazi ulteriori; abbiamo predisposto l'accesso su tre varchi; abbiamo implementato la dotazione di strumenti tecnologici e potenziato il wi-fi. Saremmo stati pronti per una riapertura al 50% o anche totale. Però dobbiamo rimandare. Una situazione che pesa soprattutto sui ragazzi. Da parte mia, sto cercando di tenere vivi i rapporti perché la scuola è fatta soprattutto di relazioni. Per questo continuano in streaming gli incontri con i rappresentanti d'istituto. E poi gli open day, completamente sul web, con gli stessi ragazzi che hanno realizzato dei video. Non dimentichiamo che gennaio è il mese delle iscrizioni». La dirigente, d'altro canto, boccia l'ipotesi dei doppi turni. «Troppe le problematiche relative ad orari, rientri ed eventuali mense».

Maria Antonella Angerilli ritiene «adeguata» la disposizione. «Il governatore ha sentito l'ufficio scolastico regionale, che ci rappresenta, ed avrà preso questa decisione a ragion veduta, tenendo conto di dati oggettivi. La salute viene prima di tutto e i numeri delle Marche, purtroppo, non sono per niente incoraggianti. Ritengo che proprio i dati della curva epidemica siano stati determinanti per la decisione. Da parte nostra eravamo pronti a riaprire: avevo già predisposto orari e turni per una didattica in presenza al 50%. Ora aspettiamo l'ordinanza per vedere come organizzare laboratori e didattica per diversamente abili».

A Civitanova Claudio Bernacchia, dell'istituto professionale Bonifazi, definisce «saggia» la scelta di Acquaroli. «Tutti avremmo voluto riaprire le scuole dice ma questa è un'opzione che si scontra con la realtà e rimane, appunto, nei desiderata. La decisione di Acquaroli è condivisibile. Forse sarebbe stato accettabile anche una turnazione di metà alunni per volta in presenza, però ritengo la Dad, al momento, la soluzione migliore anche se non la più auspicabile». Anche Bernacchia ritiene che siano i numeri del contagio nelle Marche ad aver orientato il governatore, più che la situazione trasporti. «Credo che con il 50% di presenze la cosa fosse gestibile per le aziende dei pullman. Ma in questa situazione avremmo dovuto affrontare non si sa quanti casi e quarantene. I doppi ingressi? Improponibili».

Infine questa l'opinione da Cingoli dall'alberghiero di Cingoli dove la dirigente Antonella Canova, lunedì dopo un confronto con l'Ufficio scolastico regionale, aveva ufficializzato (sollecitata anche da numerose telefonate da parte dei genitori) il rientro a scuola con la rimodulazione della didattica in presenza per il 50% dal 7 al 15 gennaio. «Siamo pronti per il rientro a scuola - ha commentato - però non si può andare avanti con questi cambiamenti così ravvicinati. Per quanto riguarda i dispositivi tecnologici, la scuola ha provveduto a consegnare già da quasi tre mesi computer e tablet ad una settantina di ragazzi. Le attività laboratoriali (cucina, produzioni dolciarie, sala, accoglienza turistica) saranno concentrate in un solo giorno a settimana, mentre gli alunni con bisogni educativi speciali potranno essere in presenza per cinque giorni a settimana, ma c'è anche chi ha scelto di rimanere a casa facendo ricorso alla didattica a distanza».

