Le sale dei ristoranti riaccolgono i clienti «È finito un incubo»

MACERATA Dopo 7 mesi è tornato ieri il servizio al coperto, così come il sorriso nei volti dei ristoratori maceratesi. A rinfrancarli, umanamente ed economicamente, le disposizioni entrate in vigore appunto il primo giugno. Un vantaggio ritrovato soprattutto dai locali che in queste settimane si sono dovuti arrabattare per ricavare con difficoltà lo spazio necessario per pochi tavoli all'aperto e da quelli che all'esterno non hanno proprio aree a disposizione. E c'è chi parla di «fine di un incubo».

Il racconto

Una normalità ritrovata, che si spera sia di buon auspicio per l'estate, si è avuta già dalle ore del pranzo: nonostante il caldo, infatti, in molti hanno comunque deciso di optare per la riservatezza delle quattro mura. Com'è facilmente immaginabile, tuttavia, il risultato più ampio e gettonato si è visto nelle ore preserali e serali, con l'aperitivo e la cena. «Per clima e avversità meteo il mese di maggio è stato più simile a quanto accade comunemente a marzo, un po' pazzarello insomma - afferma Marco Guzzini di Di Gusto in piazza Cesere Battisti, nel centro storico di Macerata -, il sole di questi giorni e la possibilità di servire all'interno delle sale del nostro locale ora garantiscono al cliente la più completa libertà di scelta e a noi di servirlo in maniera serena e puntuale, rispetto magari a serate che possano essere più fresche, piovose, o nel caso la piazza sia interessata dal mercato o dalla presenza di bancarelle del Barattolo. Con solo il servizio esterno sarebbe stato difficile per noi organizzarci, anche perché la piazza è molto ventilata, questa opportunità invece è un ritorno alla normalità e alle antiche abitudini».

Gli spazi

Per Guzzini è anche un modo per far riscoprire gli spazi interni del locale, pensati con attenzione e con l'obiettivo di far passare delle ore rilassanti ai clienti, magari nella pausa lavoro, e agli studenti universitari tra una lezione e l'altra: «Sono spazi - aggiunge - che rendono l'esperienza gastronomica più importante, avendo più riservatezza e più intimità per chi vuole conversare con i propri amici e familiari. Siamo molto contenti».

A pochi metri da piazza Cesare Battisti, chi ha potuto ricominciare la propria attività a pranzo e cena al coperto è anche il ristorante self service Il Ghiottone: «Finalmente possiamo accogliere i nostri clienti dopo i tanti rifiuti a malincuore di questi ultimi mesi - afferma Maria Chiara Tarulli -, mandarli via non è stato bello, mentre adesso che si può entrare e si può mangiare al tavolo è gratificante. La giornata è andata bene ed è stata un segnale di ripresa, certo non parliamo dei numeri di un tempo, bisogna un po' aspettare che le persone riprendano l'abitudine».

Gli orari

Il servizio del Ghiottone è ritornato quello usuale: «A pranzo dalle 11.30 alle 15 durante la settimana e il sabato fino alle 14 - spiega -, si può mangiare qui in tranquillità e sicurezza con il servizio self service oppure si può continuare ad approfittare della consegna a domicilio o della consegna da asporto». Il tutto rispettando le normative vigenti, tra distante e plexiglas tra i tavoli: «Per noi è stata molta dura resistere fino a oggi, con il rimpianto che molti dei nostri clienti, non avendo noi spazi all'aperto, avrebbero comunque potuto scegliere un altro ristorante, ma l'afflusso di oggi (ieri, ndr) e il poter riconoscere volti noti per è stato rassicurante per il futuro». Tra chi si è dovuto reinventare per poter servire all'esterno nelle ultime settimane c'è anche lo staff della trattoria Da Rosa.

La soddisfazione

Per il titolare Elio Vincenzetti ritrovare la sala del locale con i clienti a tavola è stata una «grande soddisfazione»: «Possiamo tornare a lavorare con meno difficoltà - dichiara -, è stata una problematica anche lunga per noi ma in questa maniera possiamo dare un servizio certamente migliore come è nella nostra apprezzata tradizione. Lavorare all'esterno ci ha causato una grande difficoltà, mentre adesso possiamo parlare di una pseudo normalità». Sentimento condiviso in modo unanime dai clienti: «Sì, è davvero un piacere, per scherzare con il proprietario gli abbiamo chiesto di mangiare fuori - sorride Corrado Mariani, in pausa pranzo dal suo lavoro in cità -, in realtà così abbiamo potuto mangiare in modo sereno e il servizio è stato ottimo come al solito».

Andrea Mozzoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

