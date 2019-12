LE REAZIONI

MACERATA «In merito alle vergognose scritte apparse nottetempo a Macerata in pieno centro storico, desidero esprimere la mia più ferma condanna verso questi atti vigliacchi e la mia vicinanza al questore Antonio Pignataro, che con la sua lotta senza quartiere alla droga rende onore alle istituzioni». Così il senatore Paolo Arrigoni, questore a Palazzo Madama e responsabile della Lega Marche, ha voluto esprimere la sua solidarietà e quella dell'istituzione che rappresenta.

La posizione

«La Lega sostiene convintamente Pignataro nel suo impegno contro lo spaccio e l'illegalità continua Arrigoni , tali manifestazioni di odio nei suoi confronti richiamano alla necessità di continuare a vigilare attentamente su alcuni ambienti, legati alla vendita della cannabis cosiddetta light, e ricordano alla politica le proprie responsabilità nei confronti delle famiglie e dei giovani».

Sulla questione interviene anche l'assessore comunale alla Sicurezza, Mario Iesari. «Come amministrazione - afferma l'esponente della giunta guidata dal primo cittadino Romano Carancini - esprimiamo la vicinanza al questore Pignataro, che continua a svolgere un importante lavoro nella lotta all'illegalità. E in sinergia con le altre forze di polizia collabora con il Comune sui temi della sicurezza urbana. Condanniamo fermamente gli imbrattamenti ai danni di beni pubblici e privati, e ancor di più le scritte offensive ai danni di un rappresentante delle istituzioni come appunto il questore». Il Comune negli ultimi tempi ha potenziato la videosorveglianza. «Il sistema potrebbe essere ulteriormente migliorato - prosegue l'assessore - ma è impossibile garantire la copertura completa di tutto il territorio. Tra l'altro bisogna tenere in considerazione che gli autori delle scritte di solito sfruttano gli angoli più nascosti del centro e compiono azioni fulminee. Speriamo che le indagini in corso permettano presto di risalire ai responsabili». Sull'accaduto è intervenuto anche il consigliere comunale di Forza d'Italia, Riccardo Sacchi: «Gli autori delle scritte sono degli infami - dice -. Saremo sempre dalla parte del questore Pignataro».

