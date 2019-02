CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE PREVISIONICIVITANOVA Fuga dai Comuni? Problemi di personale per via della scelta di molti dipendenti di approfittare delle varie finestre che si aprono per quota 100? Gli enti pubblici cominciano a fare i conti e tra i primi ad avere le idee chiare c'รจ il Comune di Civitanova dove, nel prossimo triennio si materializzeranno diversi pensionamenti alla luce delle recenti modifiche normative. L'ufficio personale in questi giorni sta elaborando i dati e da una prima analisi si prevedono circa una trentina di pensionamenti. Da segnalare che nel...