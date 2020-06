LE OPERE

MACERATA Viale Martiri della Libertà che vede lo striscione del traguardo. Ma poi ci sono anche altri interventi di asfaltature stradali e marciapiedi che sono in corso o che partiranno a breve una volta espletate le gare. In attesa che per le grandi opere l'Anas da Roma licenzi il progetto esecutivo della via Mattei-la Pieve e che le pratiche per l'esproprio dei terreni si concludano per quello che concerne la realizzazione della terza corsia in salita Villa Potenza-Montanello. Lo sblocco dei cantieri rallentati dall'emergenza Covid 19 ha fatto ripartire il piano dell'amministrazione comunale per sistemare, migliorare e mettere in sicurezza molte arterie del capoluogo che necessitavano di interventi, diversi dei quali iniziati lo scorso ed altri che invece vedranno la luce nei prossimi mesi.

L'intervento

«Viale Martiri della Libertà è certamente l'intervento più corposo che stiamo realizzando esordisce l'assessore ai Lavori pubblici, Narciso Ricotta-. Un'opera che ha un costo complessivo di 1,2 milioni di euro, con la riqualificazione completa di quella che è una delle vie di ingresso/uscita dalla città, la realizzazione di marciapiedi, un sistema di illuminazione per le aree pedonali e l'installazione di elementi di arredo urbano, una nuova sistemazione per le fermate del trasporto pubblico urbano e per il percorso pedonale di connessione con viale Carradori. Abbiamo recuperato altri 30 posti di sosta auto che saliranno complessivamente quindi a 130. Il cantiere è in una situazione avanzata verso la fase conclusiva dell'intervento: resta l'asfaltatura della strada e credo proprio che l'ultimazione e conclusione dei lavori sia questione davvero di poche settimane. Ricordo anche che in quell'area ci sarà poi un ulteriore cantiere che riguarderà il restyling monumentale del campo sportivo della Vittoria, il cui progetto definitivo è al vaglio del Coni proprio in questi giorni».

Le manutenzioni

Ma se quello di viale Martiri della Libertà risulta essere il cantiere più grande aperto nel capoluogo, attorno ad esso ruotano interventi che sono in corso ed altri che stanno per partire e riguarderanno sempre asfaltature e nuovi marciapiedi. «Sulle manutenzioni stradali prosegue Ricotta- stiamo completando il cantiere di via Barilatti, stiamo concludendo, in quanto mancano poche rifiniture, l'intervento in via Pancalducci nel tratto sino al cimitero e la vicina via Braccialarghe. Sono in corso i lavori in via Pace, nel tratto che va dalla scuola Fermi sino all'incrocio con la strada che porta a Montelupone. In prospettiva poi ci sono altri interventi previsti nel cronoprogramma delle opere. Deve partire l'asfaltatura di via Ettore Ricci, arteria che collega via Spalato a via Roma, e stiamo predisponendo l'assegnazione con gara di un intervento che riguarderà la zona industriale di Sforzacosta e via Arno a Piediripa. A margine di questo voglio segnalare anche un lavoro che è in corso e riguarda il rinnovo dell'ovale interno ai Giardini Diaz, quello che di solito vede molti cittadini fare camminate: si era usurato e quindi è stato necessario effettuare un intervento specifico con una malta particolare che permette di fare attività sportiva». Tra gli altri interventi collegati a manutenzioni stradali e dei marciapiedi c'è quello sulla sicurezza pedonale e l'installazione di semafori intelligenti in varie zone di Macerata. «Stiamo lavorando in questo momento su un attraversamento pedonale di via Roma sull'esempio di quello già realizzato in via Trento conclude l'assessore Ricotta-. Il progetto riguarderà diverse zone della città tra cui i viali Trieste e Leopardi, Santa Lucia, le vie Pesaro, Pirandello e Verga, un piano che vale 300 mila euro».

Mauro Giustozzi

