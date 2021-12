LE OPERE

MACERATA Progetto esecutivo, appalto e cantiere aperto a marzo con nove mesi per iniziare il restyling e la ristrutturazione del Palazzo del Governo che si affaccia su piazza della Libertà ma il cui primo step di lavori partirà dal Provveditorato agli Studi che insiste su via Armaroli che passerà poi la staffetta negli anni futuri a prefettura e questura. Questo grazie al maxi finanziamento ottenuto dalla Provincia di Macerata per un valore totale di 19,6 milioni di euro suddivisi in 13,3 milioni per la prefettura, 3,8 milioni per la questura e 2,5 milioni di euro per il provveditorato.

Gli edifici

Si tratta di edifici storici e strategici per il capoluogo, ma non gli unici, visto che in centro interessati da interventi saranno nei prossimi anni l'auditorium San Paolo, una parte del Palazzo municipale, la sede attuale del Comune a Palazzo Conventati, la cattedrale di San Giuliano duomo della città, ed è stato aperto a metà 2021, il cantiere della Collegiata di San Giovanni. Tutti interventi di grande rilievo sia per i corposi finanziamenti disponibili che per l'entità dei lavori da realizzare. Certo, la parte del leone spetta agli immobili della Provincia lesionati dal terremoto del 2016. Il Palazzo del Governo, è inagibile al secondo piano, quello di rappresentanza, dove sono collocati il Salone delle Armi, utilizzato in occasione di eventi speciali, l'appartamento del Prefetto e quello di rappresentanza del Capo di Stato. L'inagibilità di questo piano rende anche inaccessibile la Loggia dei Mercanti.

Il complesso

Il palazzo della Prefettura fa parte di un complesso unitario, composto anche dalla questura e dal provveditorato, stabili destinati a funzioni pubbliche dello Stato. Verranno effettuate le riparazioni di danni e lesioni, i consolidamenti strutturali dei solai e delle volte, la sistemazione degli ambienti di sottotetto, il rifacimento di porzioni di copertura, il restauro degli apparati decorativi e della facciata, e l'adeguamento degli impianti. Il primo intervento riguarderà la parte occupata dal Provveditorato agli Studi e gli uffici saranno provvisoriamente spostati su un piano dell'ex hotel Italia e nella palazzina di via Matteo Ricci. Successivamente, nel 2023, una volta conclusi gli interventi sull'edificio del provveditorato si passerà a prefettura e questura. Altro manufatto che attende di essere riparato dai danni del sisma è l'Auditorium San Paolo per il quale il Comune di Macerata ha intanto effettuato una raccolta di documentazione sui lavori necessari da svolgere, con la relativa richiesta di finanziamento inviata all'Usr aumentata e passata da 4.340.000 euro iniziali a 12.500.000 euro. Documentazione che certifica le motivazioni di questa triplicazione della somma che serve per poter riaprire uno degli edifici più importanti e strategici per il capoluogo, sia per la sua ubicazione nella centralissima piazza della Libertà che per l'uso che ne è stato fatto negli anni precedenti al terremoto da parte di Unimc o per ospitare eventi pubblici.

Il Comune

Tre anni di lavori e 3,9 milioni di euro serviranno per recuperare integralmente il Palazzo municipale di piazza della Libertà. L'immobile è già stato interessato negli anni scorsi da una serie di lavori, per un importo di circa 300mila euro, ma ora serviranno altri fondi per sistemare l'edificio: il cronoprogramma prevede il completamento della progettazione, con l'approvazione dell'esecutivo entro il 2022, l'esecuzione dei lavori potrà partire nel 2023. Entro fine 2022, invece, la città dovrebbe ritrovare uno dei suoi simboli più importanti, la Collegiata di San Giovanni, dove è attivo dalla scorsa estate il cantiere per opere dell'importo di poco meno di 4 milioni di euro: la chiesa sarà anche la cattedrale sostitutiva in attesa che venga recuperato il Duomo di San Giuliano, anche questo inagibile dal sisma ed i cui tempi di ristrutturazione sono invece ancora incerti. Sempre in centro previsti interventi anche sul teatro Lauro Rossi per 1 milione e 800 mila euro, 2 milioni e 500 mila euro per la sede comunale di viale Trieste e ulteriori 500 mila euro per il Palazzo Conventati di Piaggia della Torre.

