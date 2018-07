Le nuove scuole sono al palo Un anno fatto solo di annunci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'EDILIZIA MACERATA Dovevano essere pronte per l'anno scolastico 2018-19. Poi, almeno per la Mestica, si era ipotizzato che entro fine 2018 si sarebbe potuta vedere edificata la prima scuola nell'area delle Casermette. Siamo a metà luglio ed ancora non c'è traccia del cantiere che dovrebbe costruire il nuovo polo scolastico. Così nel mirino della minoranza in consiglio comunale finisce quella che viene definita annuncite' che pare caratterizzare il lavoro dell'amministrazione. Tante buone intenzioni ma nessun cantiere aperto. Da quello...