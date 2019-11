Le modifiche

MACERATA Dalle ore otto alle nove di ogni giorno, oltre seimila auto circolano a Macerata, una pressione enorme sulla città, che peraltro si ripete in altri orari della giornata e che conferma la necessità di un piano di mobilità sostenibile che assicuri sicurezza e maggiore qualità della vita. Tanto più che il dato emerso dallo studio in corso si accompagna ad altri non meno significativi, come per esempio il fatto che il 34% di tale massa di veicoli è traffico interno e il 36% proviene dai comuni limitrofi. Inoltre, chi si muove in macchina lo fa per spostamenti brevi: il 54% infatti usa l'auto per percorrere non più di 4 chilometri.

Le proposte

I numeri sono il risultato del lavoro in corso sul Piano urbano di mobilità sostenibile, lo strumento su cui da più di un anno lavora il Comune insieme alla società Sintagma di Perugia, ormai giunto a una fase piuttosto delineata di proposte. Questo strumento individuerà 17 azioni che definiranno le linee progettuali della mobilità sostenibile. Tra le novità previste ci sono le zone 30, con limite di velocità a 30 chilometri all'ora, il riassetto della viabilità e la riqualificazione dell'area urbana tra piazza Garibaldi e corso Cavour, l'attracco meccanizzato fra un parcheggio di scambio a Fontescodella e i giardini Diaz, lo sviluppo della ciclabilità e della mobilità elettrica e degli investimenti per favorire la condivisione di bici e auto. Infine, centrale sarà potenziato il trasporto pubblico, sia su gomma che su ferro, seguendo quest'ultimo l'esempio della nuova stazione ferroviaria accanto al polo Bertelli di Unimc. I dati emersi dall'analisi del traffico hanno evidenziato come, rispetto ad alcuni anni fa in cui era predominante il traffico mattutino, oggi si rilevano picchi di mobilità anche dalle 17 fino alle ore serali.

