«Le infrastrutture una priorità accelerare sulla ricostruzione»

L'ECONOMIA

MACERATA Un percorso ha il suo tratto di inizio ed un termine. Così il mandato di Gianluca Pesarini alla presidenza della territoriale maceratese di Confindustria. Una storia iniziata nel 2016 e che domani in assemblea avrà i suoi titoli di coda. Così ieri la conferenza di fine mandato di Pesarini ha avuto un prologo e una conclusione coerenti: «Luigi Di Maio oggi si dimette, non possono fare altrettanto le imprese chiamate a crescere, riprodursi, fare cultura d'impresa. Noi creiamo il futuro, l'industria crea quella filiera che è in grado di dare sviluppo al territorio » ha esordito Pesarini con un'immagine sicuramente evocativa di un impegno.

Lo spirito

«Dobbiamo essere propositivi, non demolitori, dobbiamo essere funzionali allo sviluppo di questo territorio, indicare uno scenario funzionale e fattibile: il nostro futuro è dato da chi vive il territorio. Per svolgere un'attività occorre la presenza di cinque fattori che sono il tempo, il metodo, la costanza, la coerenza e la cultura d'impresa. Certo ci sono delle criticità da affrontare ma dobbiamo comunque essere positivi pur in un momento di profonde trasformazioni. Le piccole e medie imprese formano il 42% del prodotto interno lordo del nostro territorio, un dato importante che consegna agli imprenditori una responsabilità anche sociale oltre alla necessità di confrontarsi con i mutamenti legati alla globalizzazione. Due le questioni prioritarie da affrontare: l'accesso al credito e la formazione. La crisi che ha portato alla vicenda della ex Banca Marche ha prodotto il rallentamento degli impieghi e azzerato la liquidità. Le banche vedono il tessuto delle piccole e medie imprese come una minaccia e le aziende ora si trovano nella necessità di cambiare il modo di rapportarsi con gli istituti di credito: prima c'era un'analisi fiduciaria delle imprese del territorio ed ora i dati sono solo quelli numerici e la cosa sta producendo forti disagi. Poi c'è la questione della formazione: il Ministero ci dice che il 63% degli studenti delle superiori pensano che il loro lavoro sarà all'estero e che tra pochi anni l'Italia avrà un milione di studenti in meno degli attuali. Le imprese devono essere attrattive verso i giovani e a dar loro appeal non sono i capannoni o i macchinari la la squadra: ci vuole un ricambio generazionale per crescere».

L'impegno

Pesarini è sicuro dell'impegno degli imprenditori: «E' necessario un piano strategico condiviso di sviluppo territoriale, noi possiamo mettere in campo ottimi progetti (come la Shoes valley) ma ognuno delle parti sociali deve assumersi le proprie responsabilità. Quando mi alzo al mattino penso alla mia famiglia, all'impresa e allo sviluppo del territorio. Deve essere così per tutti, diversamente non si realizzano gli obiettivi. Guardiamo alle infrastrutture: siamo in tempi di digitalizzazione, di produzioni e consegne immediate. Poi ti ritrovi con una A14 il cui tratto marchigiano è l'esempio delle code e di quello che non funziona. Hanno detto che forse si risolve tra sei mesi. Scusate, ma uno investe per promuovere il territorio, magari per sostenere il turismo e poi chi arriva per un weekend passa una giornata in coda sull'autostrada?».

La ricostruzione

Quanto alla ricostruzione post sisma Pesarini ribadisce: «Un cambio di marcia immediato, non è possibile rallentare il sistema: così facendo si corre il rischio di ricostruire un territorio non più abitato, desertificato». Il direttore di Confindustria Macerata Gianni Niccolò sottolinea come la base di Confindustria sia in crescita: «Sono arrivate nuove imprese, alcune di prestigio hanno chiesto l'ingresso: ad oggi Confindustria Macerata ha 410 soci, per dare una cifra negli ultimi tre anni ha girato 18 milioni di contributi statali e regionali alle aziende associate». Infine a Pesarini viene rivolta una domanda di chiusura della conferenza stampa, stante le voci ricorrenti di un suo impegno per la Lega gli viene chiesto se si candiderà alle regionali: «In questi anni mi sono messo a disposizione della famiglia, dell'azienda e del territorio. Per il futuro vedremo, di attività ne ho fatte molte ».

Luca Patrassi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA