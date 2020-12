LE INDAGINI

MACERATA Circa quattro ore e mezza per stabilire la causa della morte. L'autopsia sul corpo di Rosina Cassetti, la 78enne di Montecassiano trovata senza vita nella sua abitazione in via Pertini a Montecassiano la sera della vigilia di Natale, è iniziata ieri pomeriggio verso le 15.45 all'obitorio di Macerata e si è conclusa verso le 20.15. Bocche cucite sull'esito dell'accertamento, la procura ha secretato gli atti e al momento non è possibile sapere se l'esame ha confermato l'asfissia quale causa del decesso, come ipotizzato dagli inquirenti.

Quello che si sa è che all'accertamento eseguito dal medico legale Roberto Scendoni (che si è preso 60 giorni per depositare i risultati) ha preso parte un pool di legali (Laura Ricci e Gianni Padula per il nipote della 78enne Enea Simonetti, Sergio Del Medico per la figlia Arianna Orazi e Chiara Arcangeli per il marito Enrico Orazi) difensori dei familiari che sono formalmente indagati per omicidio volontario e favoreggiamento. Con loro anche il consulente di parte, il medico legale Claudio Cacaci. Sotto la pioggia che è caduta quasi ininterrottamente per tutta la giornata, clima di rigoroso silenzio davanti all'obitorio di Macerata dove inizialmente l'autopsia era prevista per la tarda mattinata ma è stata poi rimandata al pomeriggio. «Niente da dichiarare, siamo in una fase delicata delle indagini», hanno riferito i legali, avviandosi velocemente alle rispettive autovetture, all'uscita dall'obitorio. Sulla salma della donna, prima dell'autopsia, è stata eseguita una Tac. Il medico legale Scendoni ha lasciato l'obitorio da una porta sul retro. Quando verranno resi noti i risultati sarà possibile stabilire le esatte cause del decesso di Cassetti - che da una prima ricostruzione sembrerebbe sia morta per asfissia - e l'orario della morte. «Dal punto di vista degli addebiti la mia assistita è tranquilla ha commentato l'avvocato Del Medico -, per il resto sta come starebbe una persona che ha perso la mamma».

