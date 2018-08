Le grandi opere in bilico Arriva un mese bollente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA STRETTA FINALE MACERATA Settembre è in arrivo e l'agenda amministrativa della città ha già calendarizzato una serie di appuntamenti decisivi per alcune situazioni di assoluto rilievo per il rilancio del capoluogo, dalle infrastrutture ai servizi. La giunta Carancini peraltro si prepara ad affrontare l'ultimo anno di attività piena prima delle elezioni amministrative e il paricolare non è secondario: ci sono cose da fare (o da iniziare) spesso con fondi scarsi. Ulteriore problema deriva dal fatto che a ridosso delle elezioni di solito...