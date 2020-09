«Le graduatorie sono in ritardo nomine dei supplenti a rischio»

LA RIPARTENZA

MACERATA Il ritardo nella formazione delle graduatorie avvenuto solo ad agosto, lo slittamento delle nomine dei supplenti, la lentezza dei test sierologici del personale e la paura di coloro che hanno un'età avanzata a rientrare negli istituti, siano essi docenti che personale Ata. Un quadro per nulla incoraggiante quello che viene disegnato dai sindacati di categoria a meno di due settimane dalla riapertura delle scuole maceratesi.

Il nodo

«Senza considerare il nodo del trasporto scolastico che non potrà coprire la disponibilità per tutti gli alunni afferma Ugo Barbi dello Snals -. Poi mancano i docenti in quanto le graduatorie provinciali debbono essere chiuse e li si dovranno attingere i supplenti. Subito dopo la pubblicazione gli insegnanti verranno chiamati ma siamo in vista della ripresa dell'anno scolastico. I docenti non saranno sufficienti perché seguendo la distribuzione delle varie classi ci sarà un maggior bisogno di insegnanti e di conseguenza non basteranno. Prevedo che quest'anno ci sarà una richiesta ancora maggiore di supplenti».

I docenti

Ma l'emergenza sanitaria portata dalla pandemia spaventa quei docenti (ma anche personale Ata) over 50 che sono più a rischio di contrarre il Covid 19. «La maggior parte del corpo docente ha un'età che si aggira sui 55/60 anni ricorda Barbi- molti hanno patologie anche gravi e che lo stesso Miur indica che devono essere ricollocati all'interno dell'istituto. Però devo anche dire che parecchi docenti giovani non vedono l'ora di riprendere ad insegnare in presenza: non è vero che l'insegnante non vuol stare in classe. Non vuol starci chi ha una certa età ed è afflitto da gravi patologie. Gli altri docenti sono prontissimi, al punto che la maggior parte dei corsi di recupero sono in presenza. I test sierologici vengono fatti in questi giorni (superata quota 2.400 sui 6.774 del personale scolastico provinciale ndr.) ma ci sono difficoltà perché alcuni medici di famiglia non sono attrezzati per cui bisogna rivolgersi alla Asl». Anche da parte di Ivan Di Pierro, della Flc Cgil, il rischio che alcune cattedre non siano coperte il primo giorno di scuola è concreto. «L'auspicio è che l'ufficio scolastico provinciale riesca a superare i tanti problemi che ci sono garantendo a tutti gli studenti sin dal primo giorno l'insegnante afferma Di Pierro-. Il ritardo delle graduatorie, slittate ad agosto rispetto a maggio, qualche conseguenza l'avrà, la procedura di nomina viene così rallentata. Ciò comporta anche uno slittamento dell'incarico ai docenti supplenti. Una precarietà che viviamo oggi ancor più dovuta alla pandemia: molti dipendenti cosiddetti fragili ci contattano quotidianamente per sapere come affrontare questa situazione che può essere risolta solamente con una ricollocazione in altri ruoli nell'istituto o attraverso la didattica a distanza. Cosa che non può valere, invece, per il personale Ata più difficilmente ricollocabile». Da parte del Cobas scuola si punta il dito sulla gestione di una riapertura degli istituti che sconta ritardi, incertezze e confusione. «Bisognava prevedere il raddoppio degli spazi nelle scuole per il distanziamento tra gli alunni e anche un raddoppio del personale docente afferma Angelo Marcelli-. Con le procedure di concorso sospese non sappiamo quando i vincitori entreranno in servizio».

L'emergenza

L'assunzione d'emergenza «di 70mila docenti non copre il fabbisogno scolastico che è di almeno il triplo di unità. In molti istituti ci sono classi composte da 25-30 ragazzi e non so se si riuscirà ad avere quel distanziamento indicato dalle norme. Poi ci sono problemi sui trasporti, ma nessuno ha preso in considerazione l'entrata/uscita degli studenti: in molti casi ci sono istituti di 1000/1500 studenti ed è fondamentale scaglionare l'accesso. Infine segnalo che i lavoratori fragili della scuola sono nel panico perché fino al 31 luglio potevano essere esentati dal servizio mantenendo i propri diritti salariali, mentre ora questo stato è equiparato alla malattia, con rischio di decurtazione dello stipendio nel medio-lungo periodo».

Mauro Giustozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA