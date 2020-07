Le gradinate si trasformano in un percorso per i ciclisti

MACERATA Nell'antichità i campioni del pallone al bracciale. Poi in passerella le auto e vespe storiche, oggi la bicicletta. Chi avrebbe mai pensato di vedere le gradinate dell'Arena Sferisterio trasformarsi in un percorso per ciclisti? Questo grazie al progetto Marche Outdoor, che vede il campione delle due ruote Vincenzo Nibali come testimonial, ed è promosso dalla Regione Marche per il rilancio post-sisma del nostro territorio. Ieri mattina ha fatto tappa allo Sferisterio, in quello che è unanimemente considerato il tempio della lirica, nell'ambito di un itinerario che attraversa tutta la provincia, dal mare alla montagna. L'occasione è stata la presenza di una troupe della Tgr Marche che ha effettuato un servizio dentro l'arena maceratese intervistando due sportivi eccellenti della bicicletta marchigiana come Daniele Cervellini, animatore adesso della Recanati Bike Team, e soprattutto l'ex ciclista professionista (dal 1999 al 2010) osimano Andrea Tonti attualmente direttore sportivo della squadra Area Zero Pro Team. Naturalmente a fare gli onori di casa la direttrice artistica del Macerata Opera Festival, Barbara Minghetti. La filosofia di Marche Outdoor è quella di promuovere un'economia del territorio sostenibile, proponendo la bicicletta come mezzo e non come fine e facendo vivere al cicloturista tutte le emozioni che la regione può offrire, attraverso 24 percorsi ciclabili, in continuo aggiornamento con soluzioni diversificate e pensate per tutte le due ruote,- per circa 2.000 Km e 130 comuni interessati in tutte le Marche. Ben dieci di questi percorsi ciclabili interessano la provincia di Macerata, dalla montagna al mare.

m. g.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

