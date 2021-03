LE FORZE DELL'ORDINE IMPEGNATE A VERIFICARE LE AUTOCERTIFICAZIONI

I CONTROLLI

CIVITANOVA Zona rossa, ma non sembra. Gente a spasso tra le vie del centro, con il cane o tra le bancarelle del mercato di frutta e verdura in piazza Gramsci a Civitanova. La rabbia dei commercianti: «Noi chiusi, nonostante tutte le accortezze. E pensare che nei negozi entrano al massimo due persone. In giro, però, è pieno di gente». Decisamente più calma la situazione a Macerata, dove in centro qualche bar è rimasto addirittura chiuso. Ieri è stato il secondo sabato in zona rossa.

Il precedente

La settimana scorsa, stessa ora stesso giorno, le vie del centro di Civitanova erano deserte; ieri, invece, la situazione era ben diversa. Fin dalle 9.30 del mattino, infatti, la zona del mercato dei prodotti alimentari si è popolata di gente con le buste della spesa in mano. Un via vai non indifferente, per essere zona rossa, con gli agenti della polizia municipale impegnati a far rispettare le regole anti-assembramento. E, intorno alle 11, sempre per garantire il rispetto delle prescrizioni anti-contagio, hanno girato per le vie del centro anche gli agenti del commissariato di polizia, le Fiamme Gialle e i carabinieri della Compagnia di Civitanova.

Le prescrizioni

Anche corso Umberto I, pressoché vuoto fino alle 10, dalla tarda mattinata in poi si è popolato fin troppo. Un movimento che non è passato inosservato agli occhi dei commercianti che hanno avuto modo di spostarsi in centro. Loro sono chiusi, come previsto dalle norme della settimana scorsa, e come lo saranno anche per le prossime due settimane.

La rabbia

«Siamo tutti arrabbiati ha detto Debora Pennesi, presidente dell'associazione di categoria Centriamo e portavoce dei commercianti e dei titolari di esercizi pubblici del centro di Civitanova Come categoria anche noi abbiamo bisogno di aiuti economici. Qualche aiuto, qualche tassa in meno da pagare. È la seconda Pasqua in lockdown, tanti commercianti hanno già acquistato la merce per questa stagione e ora si ritrovano con la roba sugli scaffali e il negozio chiuso. Stiamo vivendo davvero male questa decisione, anche se era scontata ed eravamo già preparati. Ma commentando il movimento in centro di ieri mattina fa male vedere tanta gente a spasso, mentre noi abbiamo sempre rispettato le regole e abbiamo avuto ogni accortezza per evitare assembramenti. Nei negozi entrano al massimo due persone, o poche di più. Perché noi dobbiamo stare chiusi e, invece, oggi (ieri per chi legge, ndr) in giro era pieno di gente?».

Le pattuglie

Una domanda che si sono fatti non solo i commercianti, ma anche parrucchieri ed estetisti, pure loro chiusi. Sempre nella mattinata di ieri gli agenti della polizia municipale hanno pattugliato il centro, ma sono poi intervenuti dietro segnalazione presso il centro vaccini di via Ginocchi e nel parco della pista ciclabile del Castellaro, sotto l'ospedale di Civitanova Alta. Sanzioni, almeno fino al primo pomeriggio, non ne sono state fatte. Ma fino a sera è andato avanti il servizio di controllo interforze che ha visto impegnati vigili urbani, polizia, carabinieri e Guardia di Finanza, con una attenzione particolare tra le vie del centro e del borgo marinaro, a partire da piazza Conchiglia. Controllati non solo le persone a piedi, sempre per scongiurare assembramenti e verificare che tutti girassero con la mascherina a coprire naso e bocca, ma anche gli esercizi commerciali. Più tranquilla la situazione a Macerata. In azione tra le vie del centro gli agenti della polizia municipale: poco traffico di auto, un po' più movimento a piedi. Ma chi si è mosso lo ha fatto giustificando in maniera plausibile lo spostamento e, dunque, non sono state fatte sanzioni. Controlli mirati anche al centro vaccinale di via Capuzi dove da settimane è in corso la campagna vaccinale per gli over 80 del territorio e per il personale della scuola.

Chiara Marinelli

