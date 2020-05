LE DISPOSIZIONI

MACERATA Il mercato del mercoledì, a Macerata, resterà in centro storico ma con alcuni accorgimenti per tutelare la sicurezza. A seguito degli specifici protocolli per il commercio su area pubblica approvati dalla Regione Marche sono state analizzate le possibili problematiche relative allo svolgimento dell'appuntamento settimanale maceratese. Per salvaguardare le attività del commercio su aree pubbliche il mercato cittadino continuerà a essere effettuato nella sua tradizionale collocazione del centro storico. Verranno effettuate modifiche alla sola collocazione dei banchi alimentari, presenti in numero limitato nel mercato del mercoledì, per i quali il protocollo di sicurezza prevede la necessaria separazione dai non alimentari. Saranno comunque cercate soluzioni il quanto più possibile adeguate alle esigenze degli ambulanti interessati. Per incrementare ulteriormente la sicurezza, l'obbligo di indossare la mascherina, già previsto dai protocolli di sicurezza approvati dalla Regione Marche per gli ambulanti e per gli utenti delle bancarelle, verrà esteso con apposito provvedimento a tutti coloro che il mercoledì mattina transiteranno nelle aree interessate dal mercato. Come ulteriore misura precauzionale, si prevedono percorsi pedonali con senso obbligato per le piazze principali in cui viene svolto il mercato: piazza della Libertà, piazza Cesare Battisti, e piazza Mazzini (limitatamente all'area davanti al Catasto dove i banchi sono disposti su tre tronconi).

