MACERATA «Io il Paperone del Consiglio? No, ma si sbaglia! Non è possibile...». Maurizio Mosca, imprenditore e consigliere comunale del gruppo civico Città Viva sorride perché sa benissimo, in realtà, che è così in quanto il suo reddito stacca (e di molto) quello di tutti gli altri politici presenti nell'assise. E la classifica si ripete, più o meno da anni, da anni. In poche parole: non ha rivali. «Sì, scherzavo - aggiunge infatti subito dopo - so di essere il primo... Lavoro nel settore sanitario ospedaliero, vendo dispositivi e presidi che riguardano la cardiologia e la cardiochirurgia. Per farle un esempio i peacemaker». Poi, visto che il sense of humor certo non gli manca fa subito un'altra battuta: «Spero sia l'ultimo anno da Paperone perché mi auguro che qualcun altro possa raggiungere e superare questa soglia di reddito». Riguardo l'obbligo di trasparenza imposto ai titolari di incarichi pubblici elettivi, Mosca si dice d'accordo. «Condivido questo obbligo di trasparenza, d'altronde esistono anche altri canali per consultare i redditi e dunque non ci trovo nulla di strano».

