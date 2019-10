Lavori in ritardo al palasport a rischio il debutto del volley

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA STRUTTURAMACERATA Lavori al palas Fontescodella partiti in ritardo ed ora si guarda con speranza ogni mattina verso il cielo sperando nel bel tempo, o quanto meno che non piova, favorendo così il lavoro degli operai in azione per sistemare definitivamente la struttura ed evitare il ripetersi di copiose infiltrazioni di acqua che lo scorso maggio invasero diversi locali del palazzetto dello sport. Che, non bisogna mai dimenticarlo, ha raggiunto la veneranda età di 30 anni, essendo stato costruito sul finire degli anni Ottanta ed inaugurato...