Lavori al Cantalamessa 22 aule verso il trasloco nella sede dei Salesiani

LE SCUOLE

MACERATA Manutenzioni ordinarie e straordinarie, cantieri aperti in estate per far trovare gli istituti scolastici pronti al nuovo anno scolastico che si aprirà a settembre. E' un lavoro continuo e costante quello che la Provincia di Macerata porta avanti per adeguare e migliorare sismicamente gli edifici, adattarli alle esigenze richieste in tempi di covid.

Gli interventi

Da Macerata a Civitanova, da Recanati a Camerino e Tolentino sono numerosi gli interventi che si stanno effettuando e tanti altri ne sono previsti in un futuro ravvicinato. «I cantieri stanno lavorando ininterrottamente anche in questi giorni e per tutto il mese di agosto afferma il presidente della Provincia, Antonio Pettinari- e molti si sono inseriti in un contesto dove erano già in atto altri lavori. Partendo da Macerata ricordo che due interventi di adeguamento sismico riguardano il liceo artistico Cantalamessa. Il primo intervento di 860mila euro è in corso mentre il secondo stralcio di 4,5 milioni di euro comporterà un vero e proprio spostamento della scuola: quest'ultimo è in fase di gara ma credo che entro fine anno verranno affidati i lavori. Il problema è che quando inizierà questo secondo stralcio dovremo individuare 22 aule dove spostare le classi ed abbiamo chiesto disponibilità ai Salesiani di ospitarci. Disponibilità che è stata data ma c'è da superare l'ostacolo convenzione in atto tra Salesiani e Comune per poter trasferire lì il Cantalamessa». Restando nel capoluogo altri interventi sono in atto nell'Istituto Garibaldi, l'agraria che è già stato oggetto di numerosi lavori: adesso si punta a sistemare il cortile in ghiaia per 60mila euro mentre sono terminati le opere nella ex chiesa per 70 mila euro, spazio destinato alla didattica. Altro corposo intervento che riguarda l'agraria è l'adeguamento sismico della palestra per 534mila euro mentre in futuro lavori di miglioramento sismico sempre a stralci riguarderanno l'intero edificio della scuola dove sono disponibili quasi 3 milioni di euro. Per quanto riguarda l'essiccatoio, venuti meno i contributi ministeriali, la Provincia ha deciso di finanziare con fondi propri il recupero del manufatto per 270mila euro.

Il recupero

Restando a Macerata sono in corso interventi anche all'Itc Gentili su manutenzione ringhiere, asfaltature strade interne per una spesa di 100 mila euro. Anche il cortile dell'ex Pannaggi viene recuperato in queste settimane, un luogo che sarà fruibile da parte degli alunni con una nuova pavimentazione ed in questo caso sono stanziati 40 mila euro. Infine allo scientifico Galilei manutenzione dei servizi igienici in corso per 50 mila euro. «Su Civitanova lavori sono in corso al professionale Corridoni ricorda Antonio Pettinari- che riguardano il miglioramento sismico per 565 mila euro che è in fase molto avanzata a cui si aggiunge un fondo della Provincia di 300 mila euro, ricavato dalla vendita dell'ex liceo scientifico, per la sostituzione degli infissi: in questo caso la gara è stata aggiudicata e presto il via alle opere. Sempre a Civitanova abbiamo stanziato 100 mila euro per la manutenzione dei due licei, classico e scientifico. Spostandoci a Recanati al liceo scientifico Leopardi viene rifatta la copertura del tetto, intervento di 350 mila euro che è stato aggiudicato dopo la gara espletata. Restando a Recanati per l'Itis abbiamo stanziato come Provincia 100 mila euro per la ristrutturazione delle facciate dove ci sono degli ornamenti a rischio distacco. A Tolentino, in attesa del nuovo campus scolastico, interveniamo nei due licei spostati negli ex uffici della Quadrilatero, con manutenzione ordinaria per 50 mila euro per rendere il più accogliente possibile questi spazi provvisori». Tra i cantieri scolastici più grandi e importanti della Provincia c'è quello nel polo di Camerino che è un continuo nel corso di questi anni. Attualmente sono in fase terminale i lavori per parcheggi e ingresso sud del campus, opere esterne che valgono 500 mila euro.

Il cantiere

Cantiere aperto anche per l'ingresso ovest per il quale sono stati stanziati 100 mila euro. E' stata aggiudicata alla ditta Antonelli e Dottori l'appalto integrato per l'adeguamento sismico della palestra per un valore di 900 mila euro ed è stato firmato il contratto per i lavori di adeguamento sismico e completamento dell'auditorium per ulteriori 950 mila euro. In corso di progettazione l'adeguamento sismico del corpo principale della scuola, per un importo complessivo di 2.670.000 euro.

Mauro Giustozzi

