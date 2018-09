Lavorare ai ferri per insegnare i segreti del web

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INIZIATIVAMACERATA «La rete internet e l'intreccio di un lavoro a maglia: sembrano due mondi diversi, ma non lo sono poi tanto. Lo scopriranno i partecipanti di un ciclo di incontri organizzati per imparare le tecniche di lavorazione dei ferri, ma anche a confrontarsi e ascoltare. «In un mondo sempre più digitale spiega l'associazione Red, che ha organizzato l'iniziativa che attraverso i suoi strumenti sta monopolizzando sempre più la nostra quotidianità, diventa necessario riscoprire, e per alcuni scoprire, alcune manualità che ci...