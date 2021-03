LAICI: «IL PERSONALE DELL'ASUR RIFISSERÀ GLI APPUNTAMENTI»

LA CAMPAGNA

MACERATA Sono riprese già ieri, in anticipo sulla tabella di marcia indicata dalla Regione, le somministrazioni del vaccino AstraZeneca in provincia di Macerata. Ma sono parecchi quelli che non si sono presentati all'appuntamento programmato. Nel capoluogo e a Civitanova, a partire dalle 15, sono state usate le fiale prodotte dall'azienda farmaceutica anglo-svedese. Al momento sono le uniche disponibili. Le Pzifer sono usate per le seconde dosi. Per cui anche agli anziani che avevano l'appuntamento ieri pomeriggio (non si effettuano somministrazioni a Camerino e San Severino dopo mezzogiorno), sono state date le dosi AstraZeneca dopo il via libera dell'Ema.

I dati

Ma, come detto, parecchie le defezioni, un po' perché dalla Regione è stato comunicato che le dosi sarebbero state a disposizione da oggi, un po' perché c'è ancora timore. «Dai dati a mia disposizione dice la direttrice dell'Area Vasta 3 Daniela Corsi si è presentato un terzo dei prenotati». Qualche disagio nel primo pomeriggio al centro vaccinale di Macerata dove si sono presentati diversi anziani per ricevere la prima dose ma il vaccino ha tardato ad arrivare. I problemi maggiori per quelli che avevano le prenotazioni prima delle 16. Alcuni se ne sono andati, altri sono rimasti in fila per oltre un'ora. Non ci sono restrizioni per fasce d'età ad AstraZeneca. Solo a persone classificate estremamente vulnerabili dovranno essere inoculati gli altri vaccini. A spiegarlo è Franca Laici, responsabile del servizio malattie infettive e vaccinazioni dell'Area Vasta 3. «Bisogna comunicare che anche agli anziani, chiaramente per la prima dose, viene somministrato AstraZeneca nei centri vaccinali di Civitanova e Macerata afferma la dottoressa Laici In ogni caso, c'è la valutazione del medico vaccinatore. Se l'utente fa parte della categoria classificata come estremamente vulnerabile, allora si valuta l'inoculazione di altro tipo di vaccini. Rientrano in questa fascia, ad esempio, le persone malate di diabete 1, quelle con diabete 2 che assumono almeno due farmaci, gli immunodepressi, etc». Per quanto riguarda invece quelle persone (soprattutto insegnanti e personale scolastico), cui è saltato l'appuntamento nei 4 giorni di sospensione di AstraZeneca, dovranno essere contattate dall'Asur regionale per un nuovo appuntamento. Che non sarà preso prima di qualche giorno. «Il precedente appuntamento viene cancellato con un sms aggiunge Franca Laici e poi personale dell'Asur provvederà a richiamare fissando un nuovo appuntamento. Noi abbiamo fornito un programma con i tempi. Sono 1.320 le persone che hanno saltato il turno nella Area Vasta ma circa 200 sono estremamente vulnerabili, quindi devono avere Pfizer. Le altre 1.121 saranno vaccinate con AstraZeneca. Ma per non affollare e oberare di lavoro i 4 punti vaccinali attivi, dove proseguono le somministrazioni programmate, pensiamo di attivare il centro di Piediripa. Qui, inizialmente, si provvederà al recupero delle vaccinazioni AstraZeneca saltate. Poi andrà a regime per altre categorie». Da stabilire quante saranno (se ci saranno) defezioni tra i 1.121 appuntamenti. Si dovrà attendere anche per far partire le vaccinazioni a domicilio per over 30 allettati o non deambulanti. «Prima di poter iniziare, dobbiamo avere i vaccini Pfizer o Moderna spiega Romano Mari, presidente dell'Ordine dei medici di Macerata parliamo di pazienti fragili cui non può essere somministrato AstraZeneca. Lunedì scorso, prima del blocco, la Regione aveva messo a disposizione 10 fiale AstraZeneca ma nessun medico le ha ritirate. Secondo aspetto da chiarire, è dare tranquillità alla classe medica. E per questo deve essere attivato lo scudo penale. Nel caso del militare vaccinato e deceduto in Sicilia, nel registro degli indagati sono finiti il medico vaccinatore e quello del 118. Non è possibile per gli iscritti all'Ordine e i medici di medicina generale agire in serenità in queste condizioni. Aspettiamo notizie dal Ministero». Bernardo Cannelli, segretario provinciale Fimmg, dice che la categoria è pronta. «Basta che ci mettano in mano il vaccino dice ci siamo presi l'impegno e lo porteremo avanti. A domicilio possono essere somministrati solo Pfizer o Moderna. E al momento non ci sono. Aspettiamo chiarimenti anche sulla consegna, che dovrebbe avvenire al distretto di Macerata».

Emanuele Pagnanini

