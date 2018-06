Ladro aggredisce i poliziotti «Io vi ammazzo e vi mangio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SICUREZZAMACERATA «Io vi taglio a pezzi e vi mangio. Italiani di m. La legge in Italia non può farmi nulla. Io ho fatto la guerra, ne ho ammazzati tanti e ammazzerò anche voi». L'ultimo sfogo di un guineano di 22 anni che l'altra notte ha fatto finire un poliziotto in ospedale prima di essere arrestato per rapina e spedito in carcere ad Ancona, è stato un compendio di minacce e insulti rivolti a tutti: agli agenti che lo hanno bloccato e gli hanno messo le manette ai polsi e agli italiani in generale. Il furto e la successiva...