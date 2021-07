LA VICENDA

MACERATA «Ci tengo a rassicurare tutti sul mio stato di salute perché in questi giorni in molti si sono interessati e mi hanno mostrato vicinanza e solidarietà, spesso preoccupati». Il sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli interviene a distanza di qualche giorno dalle sue dimissioni dall'ospedale. Era stato ricoverato a seguito di una persistente e molto fastidiosa cervicalgia su consiglio del dottor Giordano Ripa, consigliere comunale con delega alla sanità nonché dirigente medico presso l'unità operativa di medicina generale dell'ospedale di Macerata. Il ricovero era avvenuto nella stessa unità operativa per eseguire un approfondimento diagnostico ed iniziare il relativo trattamento terapeutico. «In questi giorni mi sono sottoposto a tutti i necessari controlli e la diagnosi, che è stata eseguita grazie alla professionalità e alla dedizione del dottor Ripa, è stata quella di un'infiammazione alla colonna cervicale che mi ha costretto ad alcuni giorni di ricovero - racconta il primo cittadino -. Ora sto continuando la terapia in day hospital e mi auguro di poter tornare presto operativo al cento per cento per proseguire l'azione amministrativa che comunque non si è mai interrotta». Parcaroli poi prosegue: «Voglio ringraziare tutti gli assessori che in questi giorni per me particolari continuano, senza sosta, a lavorare per la città e programmare il futuro di Macerata con un grande lavoro di squadra».

La degenza

La degenza del sindaco «si è risolta nel giro di pochi giorni, il tempo necessario per evidenziare un focolaio infiammatorio in corrispondenza della II-III-IV vertebra del rachide cervicale - si legge nel bollettino diramato ieri dalla direzione medica del presidio ospedaliero unico dell'Av3 e firmato da Carlo Di Falco -. È stata iniziata tempestivamente la terapia con farmaci antinfiammatori ed antibiotici con un iniziale miglioramento del quadro clinico. La terapia verrà proseguita per alcune settimane presso il day hospital della stessa medicina di Macerata fino a completa guarigione alla quale dovrà far fronte un adeguato ed assoluto riposo fisico». Durante la degenza il sindaco «ha potuto apprezzare il pregevole livello professionale ed umano dimostrato dall'intero personale di tale unità operativa, diretta dal dottor Roberto Catalini, ai quali ha indirizzato un sentito messaggio di ringraziamento». La direttrice dell'Area Vasta 3, Daniela Corsi, adeguatamente informata, ha formulato, conclude la nota «i migliori auguri per una pronta guarigione del sindaco».

Lolita Falconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA