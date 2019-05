«La vicenda è frutto solo di un vuoto normativo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA «Il problema di fondo è: come mai sono nati tutti questi cannabis shop in tutta Italia? L'imprenditoria italiana è impazzita? Perché il fenomeno che si è verificato a Macerata, della guerra senza quartieri alla cannabis light non si è verificato da altre parti?». La riflessione è suggerita dall'avvocato Domenico Biasco, difensore di uno dei proprietari dei grow shop che in questi mesi finiti sotto la lente del questore Antonio Pignataro. «I titolari di questi esercizi commerciali hanno una licenza che viene rilasciata dalle...