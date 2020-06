LA VIABILITÀ

MACERATA Giornata interlocutoria, nonché di lungo dibattito, con tanto di breve interruzione, poco dopo le 19, per mancanza di numero legale, per le sorti del Piano urbano della mobilità sostenibile. Il Consiglio comunale, nella seduta di ieri pomeriggio, si è occupato di prendere in esame e votare alcuni ordini del giorno ed emendamenti (sono stati presentati 8 odg e 33 emendamenti) al Pums, ovvero il documento, redatto dalla società perugina Sintagma, che contiene le linee di indirizzo dell'amministrazione riguardo alla mobilità sostenibile.

La strategia

Una visione strategica composta da quattro aree tematiche e quindici azioni che hanno lo scopo di rivoluzionare, nel lungo periodo, la mobilità cittadina, senza, però, porre vincoli. Le aree tematiche sono mobilità dolce, sicurezza, riduzione del traffico veicolare e di emissioni, parcheggi. Tante le azioni concrete proposte. Si parla di istituzione di zone 30, 13 in città e 3 nelle frazioni, rilancio della mobilità su ferro, così da poter realizzare una metropolitana di superficie, anche grazie alla realizzazione di nuove fermate del servizio ferroviario, bike sharing, con la messa a disposizione di postazioni per la condivisione di bici elettriche, spostamento dei parcheggi a lunga sosta dal centro verso le periferie, dove dovrebbero rimanere soltanto i posteggi per soste brevi, con aumenti relativi delle tariffe, disincentivi all'utilizzo elle auto private per favorire l'uso del trasporto pubblico locale. Tra le azioni più significative, poi, ci sono quelle che riguardano la zona compresa tra corso Cavour e piazza Garibaldi. In tale area, molto trafficata, si prevede la realizzazione di due rotatorie, nei pressi del monumento ai caduti, così da permettere a chi proviene da viale Martiri della Libertà e da via Roma di poter andare direttamente verso via dei Velilni, senza fare tutto l'anello corso Cavour e via Trento, riducendo a due corsie corso Cavour, visto il minor traffico previsto, lasciando una corsia per i posteggi a spina di pesce e per le attività di socializzazione e dedicate ai commercianti. Piazza Garibaldi, poi, verrebbe riqualificata, con una nuova pavimentazione e spazi pedonali, e non sarebbe più possibile transitare da viale Leopardi a viale Puccinotti.

I passaggi

Altra grande novità, che ha necessità, come tutto il resto, di passaggi amministrativi, sarebbe la realizzazione di un impianto di collegamento a fune, una sorta di cabinovia, che porterebbe dal parcheggio dell'area di Fontescodella, una volta servita dalla bretella Mattei Pieve, alla zona dei giardini Diaz, dove sono presenti gli ascensori di collegamento con il centro storico. Un impianto che, ancora sulla carta, costerebbe 7,6milioni di euro. Tra gli altri interventi, si propone la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali più pericolosi e l'eliminazione del semaforo di via Pancalducci. Quanto alla discussione, tra gli argomenti che hanno tenuto banco c'è stato quello, sollevato da Andrea Marchiori (Lega) riguardante il centro commerciale Simonetti a Piediripa, sul quale l'assessore alla Mobilità, Mario Iesari, ha precisato: «Il Pums prende in considerazione tre aree di espansione della città, nuovo ospedale alla Pieve, ex Saram e quella che dovrebbe vedere la realizzazione del centro commerciale, che è nel Prg, valutando gli effetti sul sistema viabilistico. Il Pums, a differenza di quanto si vuole far credere, non fa compiere alcun passo avanti agli iter autorizzativi del centro commerciale Simonetti». Tra gli altri, approvato l'odg di Maurizio Del Gobbo (Pd) che chiede uno studio di fattibilità per un sistema di risalita meccanizzato tra piazza Mazzini e piazza della Libertà.

Nicola Paciarelli

