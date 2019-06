La via cinese del turismo itinerario su Matteo Ricci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL PROGETTOMACERATA Un percorso, un itinerario in centro storico dedicato ai grandi orientalisti maceratesi, con un risalto importante alla punta di diamante, padre Matteo Ricci, che parta da piazza della Libertà , dal nuovo info point per il quale si stanno facendo i lavori alla ex farmacia comunale, e che, attraverso diverse tappe, giunga alla biblioteca Mozzi Borgetti, luogo dove sorgeva l'antico collegio dei Gesuiti, per dare spazio alla conoscenza dei grandi personaggi che danno lustro alla città di Macerata, il tutto declinato in chiave...