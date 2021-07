La Traviata allo Sferisterio una serata magica in arena

LA LIRICA

MACERATA Se l'apertura della stagione lirica allo Sferisterio è stata ad alto tasso evocativo con l'Aida del centenario, quella che ha segnato la nuova grande storia lirica dell'Arena, la seconda opera è pure di grande impatto emotivo, la Traviata degli Specchi è infatti tra i due-tre allestimenti di maggior successo e di maggior impatto sugli spettatori. Ieri la prima della Traviata 2021, il pensiero corre al grande Josef Svoboda e la regia, come per il primo evento, è quella di Henning Brockhaus. Tutto esaurito in platea, 1200 spettatori la capienza massima imposta dai protocolli anticovid. I primi, tra le autorità, ad arrivare sono il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica e la moglie Sandra, solo pochi minuti ed irrompono sulla scena il primo cittadino di Macerata Sandro Ciarapica e la moglie Manuela. Serata dedicata ai sindaci, nel senso che ne arrivano altri e tra questi il primo cittadino di Camerino Sandro Sborgia. Tra gli imprenditori c'è Stefano Severini, Ad della Romcaffè, storico marchio cittadino pioniere delle sponsorizzazioni non solo delle attività culturali ma anche sportive.

Le presenze

Dagli imprenditori ai medici il passo non è breve ma arrivano - assieme al presidente della Provincia Antonio Pettinari - Giorgio Caraffa, primario della Riabilitazione dell'Area Vasta 3 e Remo Di Matteo, ora a San Benedetto e fino a poco tempo fa primario di Ortopedia a Camerino, con le rispettive consorti. Altro personaggio che gioca in casa è la presidentessa Rosaria Del Balzo Ruiti, ai vertici della Fondazione Carima e della Croce Rossa maceratese. A fare gli onori di casa la direttrice artistica Barbara Minghetti, tra gli assessori comunali maceratesi si vedono Katiuscia Cassetta. Oriana Piccioni e Riccardo Sacchi. Tra i personaggi che frequentano lo Sferisterio da tempo si è visto ieri il giudice e scrittore Giancarlo De Cataldo, che non ha mancato neanche questa stagione. Si è visto nel foyer dedicato a Carlo Perucci anche il sovrintendente Luciano Messi che di recente è stato indicato come possibile candidato alla sovrintendenza di Verona, nel caso in cui Cecilia Gasdia dovesse uscire di scena. Se i rumors dovessero trovare conferma dal corso degli eventi, sarebbe un altro nome maceratese a spiccare il volo nell'Olimpo della lirica.

La qualità

Aida, lo spettacolo di danza e Traviata: lo Sferisterio ha chiuso in bellezza la settimana di apertura con il trittico citato e si avvia verso le repliche, parimenti all'insegna del tutto esaurito, pur con numeri ridotti imposti dall'ondata pandemica. Volti sereni tra gli amministratori ed a manifestare grande fiducia è il sindaco Sandro Parcaroli: reazioni positive per le opere, che hanno brillantemente superato anche il giudizio della critica confermando l'alto livello della proposta artistica, e settimana che si è chiusa con la notizia della pioggia di milioni in arrivo dal Ministero per i progetti legati alla qualità dell'abitare.

Luca Patrassi

