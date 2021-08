La svolta di Macerata: ascensore per il centro e restyling dell'ex Upim

LA STRATEGIA

MACERATA Un nuovo ascensore a servizio della città e sette spazi per il commercio nei locali dell'ex Upim di Macerata. Per ora c'è l'accordo sulla parola tra la proprietà, la società tolentinate Cardinali Marco e C. Sas guidata dall'imprenditore Marco Cardinali, e l'amministrazione comunale del sindaco Sandro Parcaroli, ma la proposta dovrebbe concretizzarsi nero su bianco a breve (burocrazia permettendo) e consentire di velocizzare il passaggio da via Armaroli a piazza della Libertà senza barriere architettoniche.

Il piano

«Doneremo al Comune l'area interna che un tempo era occupata dal montacarichi usato all'interno della struttura dell'ex Upim e che ci consentirà di realizzare un ascensore che possa essere utile alle esigenze della cittadinanza - spiega Cardinali, evidenziando anche come il piano interrato, quello che affaccia su via Armaroli, fosse già stato precedentemente ceduto sempre al Comune -. C'è l'intesa con la parte pubblica che già cercava una soluzione in questo senso e che a scomputo si prenderà invece l'impegno al restyling completo della Galleria del Commercio, dalle luci, al posizionamento delle telecamere di sicurezza, fino alla sostituzione di alcune ringhiere». Il progetto inoltre procede spedito per quanto riguarda la prima parte dei lavori: «Il Covid ha determinato un cambio di mentalità nel mercato e i grandi marchi di franchising non sono più interessati a questi spazi se non come magazzini di stoccaggio perché la loro più grande vetrina adesso è online - dice l'imprenditore -, questa non sarà perciò la destinazione d'uso dei nuovi sette locali che ricaveremo, dai 45 agli 80 metri quadri, così come non verrà assolutamente insediato un ristorante».

La posizione

Il riferimento è all'ipotesi avanzata nei giorni scorsi dalla consigliera comunale del Partito democratico Ninfa Contigiani: «Penso sia stata una provocazione, ma chiediamo di non strumentalizzare questo importante progetto per la città dal punto di vista politico, anche perché nessun limite era stato posto dalla precedente governance se non l'augurio di rilanciare un edificio strategico per la città e inutilizzato da parecchio tempo - rileva Cardinali -, a scanso di equivoci, però, ripeto: nessun ristorante, gli spazi saranno indipendenti e sarebbero comunque inadatti ad accogliere questo genere di attività, mentre le richieste che sono giunte sia dalla città che da fuori regione riguardano l'abbigliamento e le società di piccoli servizi. Tendenzialmente la mia idea sarebbe di aprire la galleria il più possibile a negozi commerciali, ma da imprenditori non possiamo escludere anche altre offerte. Altri discorsi sono totalmente infondati».

La situazione

Dal punto di vista dei lavori in corso sono state completate le operazioni di rifacimento della facciata e della pavimentazione, mentre per il posizionamento delle vetrine si attende proprio l'esito dei vari interessi emersi sull'ex Upim: «Non c'è fretta, anche perché il mercato in questo momento reagisce in modo strano ed evidenzia una paura di investire che non consente di avere un quadro reale della situazione - afferma ancora Cardinali -, ogni attività avrà una sua visibilità e un suo ingresso indipendente, aspetteremo perciò di capire quali dimensioni saranno necessarie secondo le esigenze delle nuove attività, siamo ancora in tempo per eventualmente accorpare altre metrature che confermeremo solo con i contratti sotto mano». Sul prossimo step: «La squadra ha lavorato anche in questa settimana che precede il Ferragosto - conclude l'imprenditore Marco Cardinali -, dopo aver raggiunto i vari accordi con i privati interessati, il nostro ingegnere preparerà poi la documentario e necessaria per le divisioni e in seguito inizieremo le operazioni per il piano inferiore».

Andrea Mozzoni

