Nel 1960, per cui sessanta anni fa, Cingoli visse un evento di grande importanza socio-economico: oltre 1.073 ettari di boschi e terreni coltivati a mezzadria da otto famiglie coloniche cingolane vennero venduti dalla signora Emma Consolo ved. Tittoni all'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali. Parliamo di un'azienda agricola forestale, la Bartolomeo Tittoni, che ha rappresentato una delle realtà più importanti dell'economia cingolana. Forse la più importante. A ricordare questo evento il cingolano Orfeo Mangoni, da diversi anni in pensione, già contabile in quel periodo all'Azienda Tittoni, per poi essere assunto dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e successivamente dalla Comunità Montana del San Vicino. Parliamo di una grande azienda che è stata ricordata alcuni anni fa attraverso un libro molto interessante scritto proprio da Mangoni, intitolato Cingoli, l'Azienda Tittoni dal 1900 al 1964. E tra le pagine spicca proprio l'atto della compravendita (datato 26 settembre 1960) che fu stipulato presso lo studio del notaio Giulio Acquaticci di Macerata, che determinò il passaggio della proprietà privata al patrimonio immobiliare pubblico.

leo. mass.

