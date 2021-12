Parcheggi in piazza

via libera alla proroga

almeno fino a marzo

Si potrà continuare a parcheggiare in piazza della Libertà a Macerata almeno fino a marzo. Il provvedimento infatti viaggia di pari passo, come ha più volte ricordato il sindaco, alla proroga dello stato di emergenza deliberato dal Governo nazionale. Dunque si potrà accedere con l'auto fino alla piazza, parcheggiare e fare acquisti ancora per qualche mese. La sosta è gratuita per la prima ora. Si tratta di una iniziativa relativa alla sosta breve agevolata, decisa dalla Giunta comunale che ha deciso, alla luce dei risultati riscontrati e per il protrarsi dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid, di proseguire sulla strada intrapresa con l'obiettivo di ridurre i disagi e offrire un aiuto concreto ai commercianti delle aree interessate dal provvedimento, garantendo allo stesso tempo una maggiore rotazione nell'utilizzo degli stalli di sosta. Come già avviene la sosta in piazza della Libertà sarà regolamentata a disco orario nei 21 stalli presenti con periodo di permanenza consentito di 60 minuti nella fascia oraria 7.30 - 23, sia nei giorni feriali che festivi. Una decisione che sicuramente incontrerà il favore dei commercianti del centro che hanno sempre sottolineato l'importanza di favorire il parcheggio e l'accessibilità della zona storica di Macerata. In passato più volte avevano chiesto di poter aprire la piazza al parcheggio, l'iniziativa è stata assunta dal sindaco Sandro Parcaroli poco tempo dopo la sua elezione.

