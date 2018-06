CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SICUREZZACIVITANOVA Assalto ad un portavalori con pistola e kalashnikov e spari in strada, tra la gente: tre banditi con il volto coperto seminano il panico nella zona commerciale di Santa Maria Apparente. Hanno atteso che il portavalori Vedetta 2 della Mondialpol di Jesi caricasse a bordo l'incasso del fine settimana della sala Bingo di via Einaudi, poi sono entrati in azione sparando contro il furgone. Le due guardie giurate hanno risposto al fuoco e, alla fine, i malviventi si sono visti costretti alla fuga senza riuscire a portare via...