La sfida dei sindaci: «Eventi in sicurezza sarà un'estate al top»

LA RIPARTENZA

MACERATA Estate ai blocchi di partenza. Teatri, arene, piazze, mostre, spettacoli e concerti: le città della nostra provincia preparano dei cartelloni che siano in grado di attrarre turisti, con un occhio attento in particolare all'Umbria, ma anche di far riappropriare i residenti di spazi negati in tanti mesi di pandemia. Un segno di vitalità delle amministrazioni locali che guardano con ottimismo ai mesi estivi del rilancio. «C'è voglia di ripartenza e di vivere un'estate di rinascita proiettata al futuro afferma Sandro Parcaoli, sindaco di Macerata -. Stiamo lavorando alla stagione estiva compatibilmente con le disposizioni governative in relazione alle misure anti-contagio. Sabato 22 riapriremo il teatro Lauro Rossi con un concerto rock di una giovane band marchigiana; abbiamo voluto dare un segnale importante ai giovani che possono tornare a fruire degli spazi di cultura. Successivamente, sempre a teatro, ci sarà l'appuntamento con Lucrezia Lante della Rovere e infine uno spettacolo per bambini di modo da abbracciare tutte le fasce d'età». Ma il piatto forte Macerata lo mette in campo con gli eventi ospitati nel monumento più conosciuto al mondo. «Allo Sferisterio avremo da giugno le serate di Musicultura, del Mof e di Sferisterio Live, in questo ultimo caso con nomi di richiamo nazionale e internazionale. Per il centenario dell'Aida sono tanti gli eventi programmati che andranno a corollario della manifestazione. Poi ancora le mostre: il 7 maggio è stata inaugurata quella dedicata a Tullio Crali e a luglio si partirà con quella del centenario di Aida».

Il mare

A Civitanova la voglia di estate, di mare è segnalata dal sold out registrato già dai balneari. Per chi arriva in città previsti tanti appuntamenti di rilievo. «Abbiamo Vittorio Brumotti come testimonial della stagione estiva dice il sindaco Fabrizio Ciarapica - e stiamo lavorando alla programmazione che prevede l'organizzazione dell'International Motor Days che quest'anno realizziamo in collaborazione con il comune di Cortina con cui siamo in contatto e che ospiterà lo stesso evento in gennaio. Quest'anno replicheremo il successo che ha avuto in passato l'arena Varco sul mare in quanto in questo luogo concentreremo il grosso degli eventi e spettacoli essendo un posto dove le persone possono stare in totale sicurezza rispetto ad una piazza. Da metà giugno a fine agosto l'obiettivo è avere l'arena piena di eventi: ad iniziare da Popsophia con due appuntamenti, il secondo nella città alta, poi musica, commedia, spettacoli che stiamo definendo. Conferma di Vita Vita, festival d'eccellenza di Civitanova poi ancora mostre che faremo nella Città Alta. Anche attraverso il video promozionale prodotto con Brumotti vogliamo che Civitanova sia in vetrina e possa accogliere tutti coloro che vorranno passare l'estate da noi, in sicurezza ma anche in modo spensierato».

Il programma

Fitto pure il programma che sta allestendo l'amministrazione comunale di Recanati che il sindaco Antonio Bravi illustra negli eventi più importanti. «Stiamo lavorando sodo in vista dell'estate ma mi preme sottolineare afferma il sindaco - che il 30 maggio riapriremo il Persiani col primo evento della stagione teatrale post covid. A cavallo del 19-20 giugno tre appuntamenti dedicati alla Giornata della Musica mondiale tra teatro e Colle dell'Infinito mentre il 29 giugno le tradizionali Celebrazioni Leopardiane col conferimento del premio e recital serale. Art Festival inonderà il centro storico nei fine settimana di luglio, mese nel quale ci sarà Lunaria altro appuntamento tipico perla nostra città. Tra luglio ed agosto il Gigli Opera Festival che contiamo di organizzare in piazza e la musica classica. Importante spazio anche a mostre e poesia: nel primo caso il 29 maggio apriamo l'esposizione Arte per il Bene Comune nel segno di Joseph Beuys mentre ad agosto una mostra nell'atrio comunale. Fai e Centro mondiale della poesia organizzano serate di poesia al Colle dell'Infinito ad agosto. Mi preme infine ricordare che il 15 e 16 giugno tornerà la Fiera di San Vito per il patrono, la prima fiera dopo il covid cui seguiranno in estate mercati e mercatini in giro per la città».

Mauro Giustozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

