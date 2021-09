La sfida dei bimbi per pulire l'ambiente

TREIA Anche quest'anno la città di Treia ha aderito all'iniziativa di volontariato ambientale Puliamo il mondo, arrivato alla 29esima edizione, coinvolgendo le classi quarte dell'Istituto Comprensivo Egisto Paladini delle scuole di Treia, Passo di Treia e Chiesanuova in attività all'insegna del senso civico e della tutela dell'ambiente. Le tre mattinate hanno visto la partecipazione e l'entusiasmo dei ragazzi che hanno compreso la necessità di valorizzare il territorio e di rispettarlo mantenendo puliti gli spazi che frequentiamo ogni giorno. Per l'occasione sono stati forniti gratuitamente dall'Amministrazione comunale, alla presenza dell'asessore Luana Moretti, guanti, sacchetti per la differenziata, pettorine e cappellini, che i bambini hanno usato per raccogliere la sporcizia nei cortili delle scuole di Passo di Treia e Chiesanuova e nei giardini di San Marco a Treia; il tutto si è svolto sotto la sorveglianza delle insegnanti. E dopo la grande fatica, i ragazzi sono stati ricompensati con una bella merenda per poter riprendere le energie. Una grande lezione di educazione ecologica, ambientale e civica, accolta con entusiasmo dal personale docente e svolta dai bambini con interesse e divertimento.

