CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SENTENZA MACERATA Dieci anni per aver ucciso una giovane coppia e aver ferito in modo gravissimo i due bambini che erano nell'auto con i genitori. Dovrà pagare subito complessivamente circa 400.000 euro. La sentenza nei confronti di Marouane Farah è arrivata solo in serata, qualche minuto dopo le 19.30, dopo quasi quattro ore di camera di consiglio. A sentire le parole del presidente del collegio, il giudice Daniela Bellesi, c'erano tutti: i genitori di Gianluca Carotti ed Elisa Del Vicario, la sorella di lei, altri amici della coppia...