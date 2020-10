La segnalazione

CAMERINO «Chiamo l'Asur dalla scorsa settimana per prenotare il vaccino antinfluenzale, dopo l'annuncio dell'attivazione del servizio ma il telefono o squilla a vuoto o risulta occupato. In un periodo di emergenza come questo dovuto al Covid, vorrei vaccinarmi contro l'influenza, sono anche cardiopatico». Con queste parole un sessantenne di Camerino, cardiopatico, si lamenta dell'impossibilità di prenotare una vaccinazione contro l'influenza. «Non basta annunciare che ci sono i servizi, bisogna anche farli funzionare continua il camerte . Se non ci sono abbastanza dosi di vaccino ce lo dicano. Non so se il problema sia lo scarso personale, la mole di chiamate o altro, magari stanno lavorando al massimo delle possibilità ma anche solo parlare con un operatore mi è impossibile da una settimana, chiedo a chi di dovere di fare qualcosa». Di recente è stata annunciata l'apertura dell'ambulatorio per le vaccinazioni nei container di Vallicelle. Secondo il Comune è possibile vaccinarsi il giovedì di ogni settimana dalle 9 alle 12,30 e dalle 14 alle 16,30. Lo stesso sindaco Sborgia aveva segnalato nei giorni scorsi problemi per le prenotazioni telefoniche; il Comune aveva interessato l'azienda sanitaria che da lunedì di questa settimana dovrebbe avere attivato un altro numero telefonico per far fronte alla mole di chiamate. Ancora non è stato reso noto il numero per le prenotazioni dalle 11,30 alle 13.

m. o.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA