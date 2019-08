La scommessa sul plastic free in mensa tutto biodegradabile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SVOLTAMACERATA Plastic Free e Protocollo Verde. Macerata al vertice di una filiera ambientale per ridurre ed eliminare nel tempo l'uso della plastica. Un percorso iniziato dalle scuole, proseguito negli uffici comunali, portato avanti in occasioni di grandi eventi e spettacoli che si svolgono in città, attraverso la sensibilizzazione anche di bar, pub e che vede come prossima tappa quella di un'ulteriore sensibilizzazione dei più giovani, ragazzi e studenti, ad usare maggiormente l'acqua di buona qualità che arriva dall'acquedotto a...