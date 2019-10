La scommessa dell'università sull'ex bar King

IL PROGETTO

MACERATA In stand by la riapertura dell'ex Bar King che diventerà il Caffè letterario fortemente voluto dall'Università di Macerata e dal suo rettore, Francesco Adornato. Si è in attesa che il Comune vari il progetto complessivo di restyling dell'area, cosa che sembrerebbe in dirittura di arrivo, di cui farà parte anche il nuovo Caffè letterario universitario. Da settembre 2018 l'ateneo è rientrato in possesso del bar King in piazza Garibaldi che era affidato in gestione a privati e chiuso più volte per episodi di spaccio di stupefacenti. Da subito Unimc ha ribadito l'intenzione di valorizzare questo punto cardine della città trasformandolo in un caffè culturale, un luogo di socializzazione per tutta la città e punto di riferimento gli studenti, visto anche che il locale fa parte della sede del Dipartimento di Studi Umanistici. Quindi lì vi insiste l'ampio polo di Studi Umanistici di Palazzo Ugolini, uno dei più popolosi dell'ateneo con oltre tremila iscritti. Unimc ha investito circa 150mila euro per i lavori di realizzazione del nuovo caffè letterario Sono stati elaborati due progetti che prevedono il restyling anche degli spazi esterni con il benestare dell'amministrazione comunale. Il progetto del caffè letterario è stato approvato dalla Soprintendenza, anche per la parte esterna dei dehors, ma i lavori non potranno iniziare finché non sarà riqualificata la piazza. L'intervento dell'Università di Macerata prevede la ristrutturazione del locale e, in accordo con il Comune, l'organizzazione degli spazi esterni. Anche quello diventerà un luogo illuminato in maniera diversa ed è allo studio l'apertura di un varco che, dal muro esterno, sbuchi direttamente su Forte Macallé.

m. g.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

