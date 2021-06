LA SCADENZA PER LE AGEVOLAZIONI DEL 2020 È FISSATA PER DOMANI

LA MANOVRA

MACERATA Due i pilastri della manovra di approvazione delle tariffe relative alla Tari 2021 discusse e passate con voto favorevole in consiglio comunale ieri, al cui interno ci sono soprattutto agevolazioni davvero molto rilevanti per coloro i quali, causa covid-19, si sono trovati in difficoltà economico finanziarie.

Le utenze

Questo aspetto riguarda particolarmente le utenze non domestiche, quelle legate ad attività economiche che sono state per lungo tempo chiuse a causa della pandemia. Delibere che, nel caso del primo provvedimento impatta su tutta la popolazione residente, visto che l'aumento del 4% dei costi complessivi della Tari invece che essere aggiunto nelle tariffe che pagano i maceratesi viene di fatto sterilizzato con l'intervento delle casse comunali. L'altro provvedimento che è in grado di dare un grande respiro a tutte le attività commerciali che hanno pagato un caro prezzo alla pandemia da covid consiste nell'abbattimento del 50% della tariffa che i titolari di queste attività pagheranno nel 2021. «Partiamo dal provvedimento che incrementa i costi complessivi della Tari del 4% - sottolinea l'assessore ai Servizi amministrativi, Marco Caldarelli - che avremmo dovuto ribaltare sulle tariffe che i maceratesi avrebbero pagato quest'anno. Un incremento del genere sarebbe stato decisamente pesante per una collettività già provata da un lungo periodo di difficoltà legato alla pandemia. Il consiglio comunale ha deliberato di assorbire questo aumento del 4% che viene inserito nel cosiddetto fondone Tari che ha una quota dedicata alle riduzione Tari e viene quindi caricato lì».

Le tariffe

Dunque nessun aumento nelle tariffe su raccolta e smaltimento rifiuti per la collettività maceratese in questo 2021. Ma non finisce qui l'intervento dell'amministrazione comunale che ha presentato, ed anche questo è stato deliberato dal voto del consiglio, una seconda gamba della questione Tari che viene incontro al lavoro, a commercianti e negozianti già molto provati dagli effetti portati dalle restrizioni causa covid 19. «L'altro pilastro di questa manovra sulla Tari spiega ancora Marco Caldarelli- riguarda le utenze non domestiche e gli esercizi commerciali che hanno subito chiusure obbligatorie o hanno subito restrizioni obbligatorie come la riduzione degli spazi, alle quali applicheremo lo sconto del 50% della Tari 2021 che va deliberata entro fine mese. Abbiamo fatto anche delle proiezioni su che tipo di risparmio può avere, ad esempio, un ristorante del centro storico, tra interno e parte esterna venuta persa durante l'anno per la quale già non si paga l'ex Tosap. Ebbene su un pagamento previsto di 3200 euro alla fine ne dovrà versare solo 1600 euro. Uno sforzo economico davvero pesante da parte del Comune: anche per questo c'è una previsione normativa, uno stanziamento specifico che destiniamo in questo modo. Per aiutare il rilancio commerciale, produttivo e artigianale. Le domande per accedere a questa riduzione del 50% della Tari potranno essere effettuate entro e non oltre il 31 dicembre 2021: è chiaro che chi prima farà la domanda prima avrà la riduzione e quindi magari non pagherà la seconda rata. Chi la farà a fine anno è evidente che dovrà attendere il riaccredito nel 2022 delle somme». Stamattina in un'apposita conferenza stampa l'assessore Caldarelli illustrerà dettagli, tempistiche e procedure per effettuare le domande per questo sconto del 50% della Tari 2021. Anche perché sono numerosi i titolari di attività che possono beneficiare di tagli e sconti sulla tassa rifiuti che non hanno ancora approfittato dell'allungamento dei termini per la riduzione della Tari 2020 che è in scadenza il 30 giugno, domani. «Mi accorgo che tante persone non conoscono questi provvedimenti cui potrebbero aderire sottolinea ancora l'assessore comunale ai Servizi amministrativi- come ad esempio il prolungamento fino al 30 giugno del termine per presentare la domanda per la riduzione della Tari rapportata ai giorni di effettiva chiusura delle attività commerciali nel 2020. Siamo agli sgoccioli ma invito caldamente tutti coloro che ne hanno diritto a presentare la domanda la cui scadenza inizialmente era fissata al 31 ottobre 2020 ma la giunta decise una proroga per favorire chi non aveva fatto richiesta o l'ha fatta ma in ritardo e può avere diritto alla riduzione».

Mauro Giustozzi

