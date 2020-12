LA SANITÀ

MACERATA Una strenna natalizia. Anche se le letture sono diverse, in base al riferimento territoriale. Il governatore della Regione Marche Francesco Acquaroli ha deciso per la nomina del nuovo direttore dell'Area Vasta 3 dell'Asur, ruolo vacante dopo le dimissioni nello scorso luglio del manager Alessandro Maccioni. Il nuovo direttore dell'Area Vasta 3 dell'Asur è Daniela Corsi. Una nomina arrivata dopo una lunga riflessione e dopo aver valutato le altre candidature che sembravano competere per il ruolo ad iniziare dalle ultime due rimaste in ballo, quelle del maceratese Alberto Carelli, direttore amministrativo dell'Area Vasta 3, e del fabrianese Giovanni Stroppa, già dirigente dell'Area Vasta 2.

La scelta

La giunta regionale dunque ha deciso indicando Daniela Corsi e recependo in questo senso l'indicazione fatta dalla dirigente regionale dell'Asur Nadia Storti, del resto il governatore Francesco Acquaroli e l'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini aveva sempre detto che si sarebbero rimessi all'indicazione dei tecnici per le nomine e così deve essere stato anche per la Corsi, peraltro da pochi mesi promossa - sempre dalla Storti - alla guida del dipartimento Emergenze-Urgenze dell'Area Vasta 3. Daniela Corsi è responsabile del reparto di Rianimazione dell'ospedale di Civitanova e in questi ultimi tempi segue da responsabile la terapia intensiva del Covid Hospital sempre a Civitanova. «La Giunta regionale ha effettuato una scelta basata sulla professionalità e sull'esperienza maturata dalla Corsi, che risulterà particolarmente utile nell'attuale contesto di contenimento della pandemia», sottolinea l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini che, a nome della Giunta regionale, rivolge gli auguri di buon lavoro al nuovo direttore. Una nomina relativamente a sorpresa quella di Daniela Corsi: diverse infatti sono state le voci che si sono alzate in questo ultimo periodo per sostenere un candidato piuttosto che un altro. Si sono interessati un po' tutti, dalle associazioni ai partiti passando per sindacati, sindaci e forze sociali.

Il vento

Alla fine a prevalere è stato appunto il vento della costa civitanovese: Daniela Corsi ha avuto il sostegno dell'Asur ed evidentemente della giunta regionale. Che ci potesse essere un cambio di rotta era nell'aria dopo la decisione di non avvalersi dell'elenco degli idonei già in possesso della Regione per gli incarichi direzionali, ma il fronte maceratese e quello fabrianese avevano sperato fino all'ultimo di poter inserire il proprio rappresentante, rispettivamente Carelli e Stroppa. La scelta è stata per Daniela Corsi e sarà ora lei a guidare l'Area Vasta 3 cercando di recuperare il tempo perduto, le decisioni finora non prese e cercare di sanare qualche frattura che sembra profilarsi all'orizzonte. Un compito non facile, come lo sarebbe quello di chiunque in un momento delicato come l'attuale. Oltre all'emergenza dettata dall'ondata pandemico ci sono da affrontare le questioni legate al nuovo ospedale di Macerata, al recupero delle strutture ospedaliere danneggiate dal terremoto, al potenziamento della sanità territoriale e a una migliore programmazione delle risorse umane iniziando magari dal dar corso alle decisioni delle commissioni d'esame per i vari concorsi. «Esprimo le mie congratulazioni e quelle dell'intera amministrazione alla civitanovese dottoressa Daniela Corsi per il nuovo e prestigioso incarico conferitole dal presidente della Giunta regionale, Francesco Acquaroli, a direttore dell'Area Vasta 3 - ha detto il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica - Questo nuovo incarico restituisce al nostro territorio la centralità che merita e che io auspicavo da tempo. Una casella che a causa dell'emergenza Covid ha tardato ad essere ricoperta, dopo le dimissioni del dottor Alessandro Maccioni, essendo la dottoressa Corsi già responsabile del dipartimento Emergenze-Urgenze della nostra Area Vasta. Un compito non facile quello che attende la Corsi in questo periodo difficilissimo per la nostra sanità e le difficili circostanze che noi tutti stiamo vivendo, ma che sono sicuro - ha concluso il primo cittadino di Civitanova - svolgerà con professionalità, equilibrio, competenza e grande umanità come ha dimostrato di saper fare fin qui».

Luca Patrassi

