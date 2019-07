CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SANITÀMACERATA Un'organizzazione degna di un talk show di alto livello quella vista ieri per la presentazione di nuovi servizi all'ospedale di Macerata. Apparecchiature in vetrina con il racconto fatto in prima persona da chi ha permesso l'emergere di una sanità che funziona e dal volto umano. L'invito, arrivato dall'Area Vasta 3 guidata dal direttore Alessandro Maccioni, annunciava la presenza del governatore delle Marche Luca Ceriscioli per l'inaugurazione di una nuova Tac per il pronto soccorso di Macerata, nuove apparecchiature a...