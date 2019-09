CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SANITÀMACERATA Tre nuove ambulanze da destinare al 118 dell'Area Vasta 3 dell'Asur: il costo complessivo per le casse pubbliche è di poco meno di 270mila euro al termine della gara condotta sulla piattaforma del Consip. A beneficiarne il servizio di emergenza che in provincia è diretto da alcuni anni dal dottor Ermanno Zamponi, uno dei fondatori del servizio visto che era già in attività nel 1996 quando il medico rianimatore, Giuseppe Ariani, inventò il 118 a Macerata: all'epoca erano quattro medici e quattro infermieri, ora la...