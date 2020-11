LA SANITÀ

MACERATA «Questa mattina (ieri, ndr) ho letto della volontà di riconvertire l'ospedale di Camerino a Covid hospital. Ho dunque subito sentito l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini, il quale mi ha confermato che si va verso la riconversione». È quanto scritto ieri mattina sui social dal sindaco di Camerino, Sandro Sborgia, dopo l'anticipazione del Corriere Adriatico sulla volontà della Regione di portare i malati Covid a Camerino, come successo nella prima ondata. Il primo cittadino si è messo subito sul piede di guerra e anche il consigliere regionale Pasqui di Forza Italia ha fatto sentire la sua voce. Nell'entroterra si sono alzate le barricate.

La posizione

«Abbiamo già fatto la nostra parte e non ci tiriamo in dietro dal continuare a farla, vista la grave situazione d'emergenza - ha dichiarato Sborgia -, ma se così fosse ancora una volta si chiede un enorme sacrificio alla montagna. Ancora una volta il peso più pesante da sopportare è imposto ai cittadini dell'entroterra, i più in difficoltà. Avremmo preferito che almeno questa volta si fosse aperta una discussione, in merito a questa decisione, e non che ci fosse comunicata a cose fatte. Mi piacerebbe sapere secondo quali logiche si sceglie ancora Camerino per la riconversione e non Macerata o Civitanova. La riconversione in ospedale Covid della struttura di Camerino mi pare più frutto di fortissime pressioni di gruppi di potere che lo hanno chiesto da molti giorni che una scelta mirata a fronteggiare l'emergenza che è in atto».

La situazione

L'assessore regionale Filippo Saltamartini ieri sera ha evidenziato che il piano pandemico prevede che in caso di necessità i malati Covid debbano essere ospedalizzati anche a Civitanova e Camerino. Operazione da attuare - sempre secondo l'esponente della giunta regionale - se al Covid center di Civitanova e nelle altre strutture Covid non ci saranno più posti per i pazienti. La Regione sta anche valutando di aprire il quinto modulo di terapia intensiva proprio all'ex fiera della città costiera, con 14 posti letto. Ma la situazione è critica, come testimoniato dalle difficoltà che stanno riscontrando i sanitari dei pronto soccorso di Civitanova e Macerata (nel capoluogo la palazzina di Malattie infettive è al completo da giorni). Saltamartini ha fatto dunque presente che il via al piano pandemico sarà stabilito dai sanitari e dai dirigenti delle Aziende sanitarie e ospedaliere giorno per giorno, sulla base delle esigenze. E ieri dunque evidentemente non è stata ravvisata questa necessità.

La battaglia

Sulla riconversione dell'ospedale di Camerino è intervenuto anche il vicepresidente del consiglio regionale Gianluca Pasqui, ex sindaco della città ducale. «Sono giornate e ore intense. Incontri e pareri si susseguono continuamente per cercare di scongiurare la nuova riconversione dell'ospedale di Camerino in Covid hospital. Anche ieri ho incontrato il presidente Acquaroli per affrontare la questione e capire insieme quali possano essere le alternative a una soluzione che vorremmo ad ogni costo evitare. La riconversione dell'ospedale di Camerino è prevista dal piano pandemico regionale approvato dalla precedente amministrazione regionale, ma va comunque giustificata da pareri tecnici e numerici che non lascino spazio ad alcuna interpretazione. Stiamo lavorando e non lasceremo nulla di intentato per evitare che a pagare il prezzo più alto della pandemia siano ancora i cittadini dell'entroterra maceratese».

I privati

Infine, in un'ottica di supporto alla sanità pubblica regionale, il Gruppo Kos ha messo a disposizione un numero importante di posti letto per pazienti Covid nelle sue strutture marchigiane. In provinia verranno attivati 30 posti letto a Porto Potenza in un padiglione separato del Santo Stefano. Villa dei Pini rimane invece Covid free.

Daniel Fermanelli

Mauro Giustozzi

