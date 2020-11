LA SANITÀ

MACERATA La provincia nell'occhio del ciclone per la seconda ondata del virus e le polemiche non mancano alla luce del fatto che da parecchi giorni ci sono una quarantina di pazienti Covid alloggiati nei pronto soccorso e nei container degli ospedali di Macerata e di Civitanova che faticano a trovare una via di uscita, vale a dire il ricovero in reparti a più alta densità di cura e di assistenza e tecnologicamente più avanzati.

La situazione

Se la situazione dovesse ulteriormente peggiorare l'ospedale di Camerino diventerà struttura Covid. Civitanova invece sta già dando il suo contributo alla lotta al virus, vista la stabilizzazione della Medicina d'Urgenza come reparto sporco e l'apertura del quinto modulo al Covid hospital. Ma i problemi della sanità animano il dibattuto politico e le lotte di campanile. Per il sindaco di Camerino, Sandro Sborgia, mantenere l'ospedale della città ducale Covid free è una necessità del territorio. «Non è una questione di campanile: l'eventualità di riconvertirlo è illogica e dannosa ha tuonato il primo cittadino -. Quando doveva essere realizzata la maxiterapia intensiva Civitanova è risultata essere baricentrica come città e ora? Senza considerare che l'ospedale della città costiera, a pochi chilometri di distanza, ha due ospedali di secondo livello come quello di Fermo e quello regionale di Torrette. E poi ci avviciniamo all'inverno. Quanto sarebbe complicato per un cittadino di Visso dover raggiungere Macerata per un'emergenza o per una visita?».

L'intervento

Forte la presa di posizione anche del consigliere regionale di Forza Italia, ex sindaco di Camerino e attuale vicepresidente del consiglio regionale, Gianluca Pasqui. «Stiamo lavorando e non lasceremo nulla di intentato per evitare che a pagare il prezzo più alto della pandemia siano ancora i cittadini dell'entroterra», aveva detto. Dichiarazioni a cui ha replicato l'ex assessore regionale Angelo Sciapichetti. «La giunta non sa assumersi le proprie responsabilità sulla riconversione dell'ospedale di Camerino che, se aumentano i contagi, è inevitabile». Poi la replica dell'azzurro: «Il 30 ottobre l'esecutivo ha deliberato di approvare le misure strategiche previste dal piano pandemico regionale. Ora, qualunque persona di buon senso e in buona fede, evidentemente non Sciapichetti, si rende conto che pensare di cambiare un piano pandemico in dieci giorni, peraltro in piena emergenza dettata dalla seconda ondata della pandemia, non solo è folle ma è tecnicamente impossibile». Nell'entroterra ci sono anche posizioni più morbide, come quella del consigliere regionale della Lega Renzo Marinelli, ex sindaco di Castelraimondo. «Non è il momento di pensare al campanilismo ma dobbiamo essere tutti responsabili nel comprendere la situazione ed evitare che crescano i contagi commenta il leghista -. Quando tutto sarà finito certamente ci occuperemo della battaglia per i servizi delle aree interne. Finché i posti delle altre strutture saranno sufficienti riusciremo a non coinvolgere l'ospedale di Camerino ma se non dovessimo più avere questa sicurezza dobbiamo pensare all'incolumità dei cittadini».

La posizione

Il sindaco di Civitanova ribadisce che l'ospedale della Città Alta non va toccato: «Abbiamo dato molto in questa emergenza sanitaria a tutta la regione, e ora anche all'Umbria, con la realizzazione della maxiterapia intensiva. Lo stesso ospedale infine, nella prima fase dell'emergenza, era stato riconvertito in Covid hospital». E intanto decine di pazienti positivi sono da giorni nei container e nei pronto soccorso di Macerata e di Civitanova con il personale che sta ribadendo la prova, già data in occasione della prima ondata, di fedeltà assoluta alla causa dell'assistenza al malato. Assistenza data oltre ogni limite legato agli orari indicati dai turni di lavoro e alle condizioni in cui si presta la propria opera.

Daniel Fermanelli

Luca Patrassi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

