LA SANITÀ

MACERATA Caos nei pronto soccorso di Macerata e Civitanova. Per quanto riguarda il primo, la Regione ha deciso di dirottare alcuni pazienti sulle strutture di Marche Nord e Torrette. La situazione è critica e dal mondo della politica sono diversi i gridi d'allarme. «Non ci sono posti per curare i pazienti Covid in gravi condizioni: fate presto», afferma l'ex sindaco di Corridonia, Nelia Calvigioni, che ha avuto modo, personalmente, di verificare la situazione nel capoluogo. «Conosco la situazione della Medicina d'urgenza e per Macerata non può decidere Ancona, serve un direttore per la provincia ha incalzato la Calvigioni -. Aiutateci, dovete trovare i posti prima che sia troppo tardi: non conta l'età dei pazienti, se hanno 80 anni e malattie pregresse; sono persone che hanno lavorato e dato tanto alla nazione, hanno diritto di essere curate e non lasciatele ancora dentro i container per giorni. Se serve, fate accordi anche fuori regione. La provincia di Macerata è senza un direttore da tempo. Da qualche giorno i pazienti sono collocati nei container alla Medicina di urgenza e hanno bisogno di essere curati in terapia intensiva. Bisogna rivedere subito il piano, così non va».

La segnalazione

Al pronto soccorso di Civitanova non va meglio. «Mi è stato segnalato ieri che il pronto soccorso - area Covid - di Civitanova ha esaurito la disponibilità di prese di ossigeno: non è un buon segnale afferma il sindaco di Montelupone, Rolando Pecora -. L'ho scritto su Facebook e dopo alcune ore dal mio post, fortunatamente, per il nostro concittadino è stata trovata una presa per l'ossigeno». Sempre al pronto soccorso di Civitanova diversi pazienti gravi attendono un trasferimento che però non arriva a causa della carenza dei posti letto.

Le attese

Una situazione drammatica quella nei due punti di primo intervento maggiori della provincia dove i pazienti aspettano ore e, delle volte, anche dei giorni, prima che si liberino dei posti per il ricovero. In tutto questo c'è il grande peso di lavoro che devono poi sopportare gli operatori sanitari. Intanto l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini ha annunciato l'apertura del quarto modulo del Covid-center di Civitanova. Anche i sindacati sono intervenuti per denunciare la gravità della situazione. «La Cgil di Macerata esprime forte preoccupazioni rispetto all'ulteriore depotenziamento degli ospedali della zona montana, più precisamente dell'ospedale di San Severino spiegano John Palmieri, segretario Fp Cgil e Sonia Prosperi delegata sanità Fp Cgil Macerata -. Siamo venuti a conoscenza che in queste ore chiuderanno il reparto di lungodegenza del nosocomio per reperire ulteriore personale da inviare al Covid-center di Civitanova per l'apertura di un nuovo modulo, nello specifico sei infermieri e sei Oss. Non più lontano di ieri è pervenuta una disposizione di servizio al responsabile del reparto Medicina di San Severino, da parte del direttore sanitario Area vasta 3, nella quale si invitava a dimettere/trasferire i pazienti degenti (32 alla data del 15 novembre) fino ad arrivare ad un massimo di 20 ricoverati presso la struttura settempedana. Il personale interessato al trasferimento è stato avvisato con un preavviso esiguo e raccapricciante proseguono i sindacati -; alcuni dovranno affrontare la notte e sono stati chiamati a presentarsi alle 16 (di ieri, ndr.) per la formazione. Non sono più accettabili le modalità con cui vengono prese queste decisioni: viene messa a repentaglio la sicurezza dei malati e degli operatori sanitari. Peraltro sono in forte aumento i casi di contagio tra gli stessi, si rischia il collasso dell'intero sistema. «Vengono lasciati aperti gli ospedali, ma a quale prezzo? I servizi sono ridotti all'osso, il personale è esausto, lavora spesso su doppi turni saltando il riposo ed è sempre più ridotto nei numeri e ancora una volta ne subisce le conseguenze assieme ai cittadini. Per il Covid-center chiediamo assunzioni straordinarie e immediate a tempo indeterminato».

L'impiego

Al Covid hospital in arrivo rinforzo anche dal Pesarese. Per l'esattezza da Urbino a Civitanova, per poco più di 100 euro. Un turno extra, da effettuare in trasferta, in quello che sarebbe il giorno di riposo dal servizio nel dipartimento di emergenza dell'ospedale ducale. Al momento, su base volontaria, un paio di infermieri dell'Urbinate hanno già aderito a questo turno straordinario da effettuare.

Luca Patrassi

Alessandra Bastarè

