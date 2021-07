«La sanità delle aree interne va tutelata»

MACERATA Si è parlato ieri dell'avvio del procedimento per gli espropri per l'intervalliva Mattei-La Pieve. Una strada strategica per il nuovo ospedale di Macerata. A proposito di nuovo ospedale va registrata la presa di posizione di Luca Marconi, coordinatore provinciale dell'Udc che condivide «la preoccupazione per la costruzione della nuova sede dell'ospedale di Macerata. Ma non dobbiamo dimenticare il resto del territorio soprattutto le aree interne con la struttura di Camerino/San Severino Marche che deve restare ospedale di base con pronto soccorso e le tre specialistiche di medicina, chirurgia ed ortopedia. Anche su questo la Giunta regionale è stata estremamente chiara affermando in più occasioni che nulla va toccato né tanto meno ridimensionato. Ci permettiamo soltanto di aggiungere la necessità di rivalutare le sedi di Recanati e Tolentino, fino a qualche anno fa ospedali di appoggio rispettivamente per Civitanova e Macerata con la presenza di posti di lungodegenza e di chirurgia a ciclo breve. Il nuovo Psr non potrà non tener conto di questa esigenza considerate anche le oggettive difficoltà dei due ospedali di primo livello a contenere e soddisfare le richieste di ricovero per la chirurgia programmata e la post acuzia».

La riflessione

«Ma la sanità non è solo ospedali per acuti, ma anche una grande e potente rete che assicuri l'emergenza, la diagnostica e la prevenzione in genere. C'è anche la prima cura assicurata dai medici di medicina generale e dalle case della salute. In questi ultimi anni la mancanza di risorse ha portato ad un progressivo e silenzioso trasferimento di disponibilità finanziarie dalla medicina del territorio agli ospedali per acuti. La conseguenza è che poliambulatori, case della salute, consultori familiari e Sert hanno sempre più sofferto un progressivo impoverimento nell'erogazione dei servizi. Al contrario è ora di rilanciare: la rete delle farmacie e quella dei medici di medicina generale dovranno diventare la base per la diagnostica e la prevenzione».

