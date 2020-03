LA SANITÀ

CIVITANOVA La giunta regionale ha deliberato ieri l'utilizzo esclusivo dell'ospedale per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Lo ha fatto sulla base dei dati e sull'analisi della curva dei contagi da qui ai prossimi sei giorni che vedono un aumento esponenziale dei casi in provincia che passerebbero dagli attuali 32 a 191. Dunque non solo Camerino sarà ospedale Coronavirus ma anche Civitanova e una parte dell'ospedale di Macerata.

La crescita

Numeri in crescita esponenziale rispetto ai quali la giunta regionale ha adottato con immediatezza decisioni importanti ed emergenziali. Un concetto ben compreso dal sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica che, poco prima della decisione della giunta regionale, aveva commentato quella che appariva come una ipotesi probabile: «Mi rendo conto della difficoltà del momento, che richiede fermezza e velocità nelle decisioni, ma vista l'importanza del nostro ospedale che copre una grande parte del litorale molto esteso e soprattutto molto popoloso, credo che chi dovrà decidere (visto che i Sindaci non sono mai stati sentiti in questa drammatica circostanza), debba tenere in considerazione il fatto che si possa andare solo verso un ulteriore potenziamento della nostra struttura andando ad aumentare posti letto e in particolare posti di rianimazione».

La proposta

La proposta: «Nella nuova ala sopra al pronto soccorso, come si sa, ci sono altri due piani, costruiti pochi anni fa e mai utilizzati per una estensione di circa 800 mq a piano, immediatamente fruibili per essere attrezzati e ospitare, con rapidità, i contagiati». Il messaggio finale: «Civitanova Marche è una città generosa e sicuramente farà la sua parte, ma non è disponibile a rinunciare ai reparti e ai servizi già esistenti che peraltro hanno assistito negli ultimi anni ad un consistente depauperamento. Quindi diciamo sì a posti aggiuntivi per arginare l'emergenza, ma diciamo no al depotenziamento dei servizi esistenti. Consapevoli della gravità del momento tutti dobbiamo fare la nostra parte e rispondere alla delicata e seria emergenza che tutta Italia sta vivendo». La Regione però ha varato un piano straordinario che riguarda molti ospedali in tutta la regione che saranno dedicati esclusivamente ai contagiati e tra questi Civitanova. Quanto al Punto Nascita della struttura ospedaliera di Civitanova garantirà percorsi sicuri ed isolati, oltre a supporto specialistico infettivologico, dedicati alle donne in gravidanza, positive per Covid 19, che necessitano di ricovero in ambiente ostetrico-ginecologico.

L'evacuazione

Riserbo sui tempi dell'evacuazione ma, visti i numeri in crescita esponenziale dei contagiati, è possibile che il tutto si definisca in settimana.Qualche giorno insomma per permettere ai tecnici di studiare l'operazione nei minimi dettagli, operazione complicata dal fatto che sono tanti i pazienti da trasferire o (nel frattempo) da dimettere e tante le questioni logistiche da affrontare per allestire i locali ed attrezzardi per la nuova esigenza. A Camerino erano bastate poche ore, a Civitanova l'evacuazione si presenta più elaborata.

Luca Patrassi

