LA RIQUALIFICAZIONE

La riqualificazione degli spazi dell'ex mattatoio comunale e la loro conseguente gestione è parte integrante e rilevante del Progetto Start Macerata le cui finalità sono state promosse ad inizio 2019 dal Comune di Macerata e fatte proprie da un nutrito gruppo di istituzioni economico finanziarie e di formazione universitaria del territorio. Obiettivo quello di creare un ambiente più favorevole alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese centrate in particolare su capacità innovativa e competenze delle giovani generazioni. Per quanto riguarda la struttura i lavori di adeguamento, finanziato dai fondi Fesr e Fse della Regione Marche 2014-2020 del progetto Iti (Investimenti Territoriali Integrati urbani) In-Nova Macerata, per un importo complessivo di 600.000 euro, stanno riguardando la rimozione delle attuali divisioni interne in cartongesso, la realizzazione di nuove pavimentazioni, di una coibentazione per l'isolamento acustico, controsoffittature per l'inserimento della parte impiantistica, tinteggiatura con idropittura e la sistemazione degli infissi, dovrebbero concludersi entro la fine di giugno poi si procederà con l'arredo degli spazi e l'installazione dei necessari servizi tecnologici. Il gestore assicurerà quindi la fruibilità di servizi e attività funzionali al sostegno delle nuove imprese del territorio locale.

