LA RIPRESA

MACERATA Weekend da sold out con bar e ristoranti pieni. Da Civitanova a Macerata fino alla montagna in tanti hanno approfittato, soprattutto del pomeriggio, per una passeggiata all'aria aperta, complice anche un clima piuttosto mite. Non sono mancati i controlli, annunciati dalle forze dell'ordine, per evitare gli assembramenti e per fare in modo che tutto si svolgesse ne rispetto delle norme anticovid. La notizia di un'altra settimana da passare in zona gialla per le Marche fa respirare i ristoratori della provincia di Macerata che tirano le somme dei primi giorni di riapertura a pranzo in questo mese di febbraio. La voglia di uscire e ritrovarsi paventatasi già lunedì si è confermata soprattutto in questo fine settimana dove si è concentrato il grosso delle prenotazioni, con qualche distinguo.

La riapertura

«Ho riaperto giovedì e posso dire che tra sabato e domenica le cose sono andate bene - afferma Andrea Ciccioli del ristorante La volpe e l'uva -, c'era attesa perché a gennaio siamo stati completamente chiusi e sono tornati molti clienti abituali: il nostro è un locale serale e abbiamo dovuto reinventarci mantenendo il menù tradizionale alla carta. L'importante è che ci sia continuità, la voglia di uscire da parte delle persone si sente». L'auspicio è di tornare a lavorare anche a cena: «Si parla del 5 marzo - dice -, abbiamo ricevuto l'ultimo ristoro a dicembre e attendiamo quello di gennaio, ma con il Governo in stallo non so quali saranno i tempi». Duro sui ristori è invece Andrea Orazi, del ristorante Il Quartino: «Non voglio usare termini inopportuni, ma diciamo che sono completamente inesistenti - dichiara -, sono molto arrabbiato per il momento attuale, il Governo è caduto e noi siamo rimasti in mezzo. A confronto con quello che dobbiamo pagare di affitto e spese generali quello che è arrivato è più che insufficiente».

L'afflusso

Durante la settimana non c'è ancora molto afflusso: «Diciamo una decina di persone a giorno - ammette -, l'auspicio è che la riapertura venga confermata, per riabituarsi, mentre continuiamo a offrire il servizio di asporto e delivery come fatto in zona arancione». Per San Valentino, intanto, il ristorante ha già proposto un doppio menù per apericena (18 euro) e cena (35 euro). Prenotazioni rimandate proprio al 14 febbraio dal ristorante Pippo e Gabriella di Sant'Angelo in Pontano per quanti non sono riusciti a trovare posto in questo fine settimana.

Le proposte

«Ormai si tratta di un romanticismo di gruppo e non potremo più fare molti tavoli da due - scherza il titolare Fabio Domizi -, di solito si tratta di un appuntamento serale e credo che le persone che ci hanno contattato l'hanno fatto più per la voglia di uscire piuttosto che per l'evento in sé. Nessun menù particolare se non quello tradizionale della nostra carne alla griglia. I giorni di apertura e chiusura cambiano ogni volta e rimane molto di conseguenza organizzarsi». Tutto esaurito anche al ristorante I Pini di Sarnano, dove vengono effettuati addirittura due turni, uno alle 12 e l'altro alle 14: «Avevamo 90 posti ora siamo a circa 50 - spiega il titolare Luciano Capomasi -, tra ieri e sabato abbiamo dovuto rifiutare un centinaio di persone». Difficile capire perché non si riapra a cena: «Noi lavoriamo anche con gli operai del sisma e lo facciamo in completa sicurezza - aggiunge -, sul menù il ristorante si concentra sulla prelibatezza dei tartufi e sui polentoni, oltre che carni marchigiane e piemontesi». L'obiettivo è ridurre gli sprechi: «Abbiamo rimandato le prenotazione a domenica prossima, ormai si fa San Valentino insieme e non più in coppia, ma questo già da prima del Covid». Ha riaperto da lunedì anche Rachele Ciccioni del ristorante Petronius di Serrapetrona: «Durante la settimana si fa un po' di difficoltà ma sabato e domenica sono stati sold out - dice -, offriamo un menù alla carta e per ordini e quantità ci adeguiamo come farebbe una brava vergara perché con le disposizioni attuali non possiamo ospitare più d 30 persone. La settimana prossima è ancora incerta e non abbiamo ancora molte prenotazioni, spero che a breve si possa riaprire anche a cena».

Andrea Mozzoni

