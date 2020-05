LA RIPARTENZA

MACERATA Sono tutti pronti a ripartire. Dopo due mesi di stop, finalmente le attività commerciali potranno riaprire. Per questo i commercianti, in vista di lunedì (per la data manca solo l'ufficialità), si stanno facendo in quattro per riorganizzare interamente i loro locali. L'obiettivo è creare spazi in grado di ospitare i clienti nella maniera più sicura possibile.

L'impegno

Amedeo Patrassi, titolare insieme ai figli dei negozi Bulli & Pupe in corso Matteotti, Atelier Avant Garde in via Lauri e Bulli & Pupe Sport in corso Cavour, spiega il piano: «Stiamo procedendo con le pulizie e con la sanificazioni di pavimenti, scaffalature, vetri e anche dei filtri dei condizionatori. Inoltre abbiamo anche applicato il 30% di sconto sui capi, così da andare incontro alla clientela. Oltre a questo però stiamo aspettando il protocollo dedicato all'attività di abbigliamento, di modo che potremo capire effettivamente quante persone alla volta possiamo far entrare, come trattare i capi e altri obblighi da tenere sotto controllo». «Per la ripresa abbiamo stilato delle linee guida da seguire in attesa di quelle governative, - ha spiegato Manuela Giorgetti della profumeria artistica Lotum Botique in corso della Repubblica perciò oltre ad aver sanificato tutto il locale e ricoperto i banconi in pvc, i clienti non potranno toccare la merce ma solamente rivolgersi al personale presente, questo perché data la tipologia di prodotti presenti tra cui anche trattamenti per il viso e make-up è fondamentale seguire le norme. Oltre alle mascherine e ai guanti, disporremo di divise e camici monouso e potranno entrare in negozio solamente due persone alla volta».

Il livello di attenzione è altissimo come la voglia di lavorare. Difatti anche il negozio di abbigliamento Alias in corso Cairoli non è da meno, ed è Luana Inverni a spiegare come si stanno muovendo lei e la sua socia Simona Cruciani. «Stiamo procedendo con la sanificazione quotidiana almeno due volte al giorno attraverso l'uso di prodotti dedicati a norma di legge indicati nel decreto apposito - ha sottolineato mentre all'entrata abbiamo posizionato un dispenser con il gel e abbiamo mascherine e guanti a sufficienza. Grazie all'ampiezza del negozio di circa 40 mq, potranno entrare due clienti alla volta. Per il resto, ci teniamo costantemente informate su possibili sviluppi in particolar modo in merito alla sanificazione degli abiti, dal momento che non è stato scientificamente stabilito che il virus possa trasmettersi attraverso i vestiti. Ma se venisse comprovata anche una sola possibilità di contagio in tal senso, allora compreremo il macchinario al cloro, che ci hanno detto essere molto affidabile e che dovrebbe arrivare la prossima settimana alla ditta a cui ci siamo rivolte».

L'attività

A pochi metri da Alias, sempre in corso Cairoli, anche il negozio di abbigliamento Pizzi e Ricami di Franca Ercoli si sta preparando a riaprire. «A breve dovrebbe arrivarmi la macchina all'ozono, - ha affermato . Sono già provvista di tutto il materiale protettivo certificato. Ho cercato di organizzarmi al meglio. Grazie alle due entrate possono accedere due clienti alla volta e ho pensato di allestire un banchetto con la merce in saldo e brochure per intrattenere chi sta aspettando in fila o chi attende di essere servita; ho anche creato io stessa delle mascherine più sfiziose per dare un tocco di colore». Infine, Franca ha voluto anche ringraziare il comando della polizia locale di Macerata. Lei e altri commercianti del corso, come Chiara Castellani di Potpuorri e Valeria Scarafoni di Non solo Miele, più volte si sono rivolti a loro per qualsiasi tipo di informazione. «I vigili ci hanno sempre aiutato», sottolinea.

Giulia Baldini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA