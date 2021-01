LA RIPARTENZA

MACERATA Giallo è sicuramente il colore preferito da commercianti e pubblici esercenti. Ma nel settore non c'è certo voglia di festeggiare per la nuova classificazione della Regione. La ristorazione riaprirà e tutti sono pronti ad accogliere i clienti a pranzo, così come i bar fino alle 18. La riapertura dei confini comunali darà un po' di ossigeno a centri commerciali e negozi di abbigliamento, ma anche ad attività artigianali. Ma le partite Iva continuano a vivere come le foglie in autunno.

La programmazione

Incertezza e, di conseguenza, impossibilità di programmazione li accompagnerà ancor per molto tempo. Massimiliano Polacco, direttore Confcommercio Marche Centrali, parla di associati «ben contenti di riaprire dopo settimane di chiusure forzate» ma altrettanto stanchi «di un balletto di colori che continua a mettere in forte difficoltà i consumi». «Basti pensare ai saldi, un periodo fondamentale nella vita di un'attività commerciale, che quest'anno non sono mai partiti rileva Polacco erano stati fissati in date in cui si è passati dal rosso all'arancione. E senza possibilità di uscire dal proprio comune, non ci sono praticamente state vendite. Impossibile recuperare, ormai l'incasso dei saldi è perso e basta». Insomma, il sistema dei colori con cambiamenti settimanali o ogni 14 giorni, non piace proprio a chi vive di commercio. E per bar e ristoranti, l'asporto non ha potuto ovviare al disastro.

L'aspetto

C'è poi un altro aspetto rilevato da Polacco. «Per metà febbraio ci eravamo prefigurati ben altro scenario grazie alle vaccinazioni dice secondo il piano illustrato, si doveva essere già a buon punto nella copertura delle categorie più a rischio. Invece ancora non si sa quando partirà la fase due, quella per i cittadini più fragili. I ritardi continuano ad accumularsi, i contagi continuano e il Paese rimane fermo. Far ripartire l'economia diventerà sempre più difficile e con costi ancora più esorbitanti». Anche dalla Confesercenti nessuna voglia di festeggiare. «La domanda rimane sempre quella: quanto durerà? chiede Alessandro Biagiola, presidente provinciale dell'associazione di categoria viviamo nell'incertezza e le incognite sono tante. Una è la scuola; già ci sono classi in quarantena e se aumentano i contagi si riparte daccapo. Tutti i bar e ristoranti riapriranno ma ben sapendo che una ripartenza vera e propria, una vita sociale, un caffè tra amici scambiando due chiacchiere, è ancora uno scenario lontano. Siamo tutti stanchi. Ma soprattutto ci si chiede: con bar pub, ristoranti, piscine, palestre chiuse, i contagi non sono scesi. Perché? Forse perché non sono questi i locali a rischio? Ci sarà un nuovo governo e tutti speriamo che arrivino regole chiare e stabili. L'economia è circolare: le partite Iva non riescono a garantire stipendi, anticipano casse integrazioni in ritardo, i ristori non ci sono o sono insufficienti, la gente non ha da spendere e anche se si apre non ci sono clienti. Poi abbiamo perso il Natale, quando comunque qualche spesa in più si sarebbe fatta, e ora i saldi. Tutto ciò è destabilizzante». Insomma, le ripaerture fanno tirare un sospiro di sollievo ma la situazione resta piuttosto tesa anche in attesa di capire dove si andrà a parare nelle prossime settimane. Sono in molti a sperare che il sistema dei colori e i cambiamenti settimanali possono essere modificati per dare alle attività, soprattutto a bar e ristoranti, prospettive di maggiori certezze e stabilità.

Emanuele Pagnanini

