LA RIORGANIZZAZIONE

MACERATA Scuole superiori maceratesi pronte ad attuare la didattica digitale integrata al 100% da martedì, col mantenimento in presenza delle attività laboratoriali, le verifiche scritte, le lezioni per alunni disabili. Anche sul fronte dei trasporti le scuole hanno avuto rassicurazioni che non ci sarà diminuzione di corse: la Contram eliminerà solamente le 35 corse bis con cui aveva rafforzato il servizio, mantenendo gli autobus e gli orari di inizio anno scolastico. Scuole che sono pronte a consegnare agli alunni che ne faranno richiesta strumenti digitali per collegarsi da casa per seguire la ddi, anche se i numeri di ragazzi sprovvisti di un pc o tablet sono piuttosto bassi. Resta invece il punto interrogativo sulla qualità delle connessioni internet, soprattutto nelle ore di picco scolastico.

L'opportunità

«Siamo pronti ad attuare la didattica a distanza mantenendo però l'opportunità di effettuare in presenza sia le verifiche con i docenti che le attività in laboratorio afferma Antonella Angerilli dirigente dell'Istituto agrario Garibaldi e reggente del Bramante-: noi ci siamo organizzati per far venire in quelle occasioni i ragazzi in numero molto limitato per compiti e laboratori. Raggrupperemo le classi, poche alla volte, che per due o tre giorni a settimana vengono a scuola e per il resto fanno al 100% la ddi: mentre per i ragazzi con disabilità abbiamo previsto la presenza a scuola col docente di sostegno. Per gli studenti che non hanno pc o tablet a casa glieli forniremo su richiesta: le prime consegne sin da martedì. Al momento non sono tantissime le richieste. Resta l'interrogativo sulla tenuta delle connessioni internet: siamo fuori Macerata, qui non abbiamo la fibra, ma anche laddove c'è, come al Bramante, c'è sofferenza nelle ore di picco quando tutti sono collegati».

La presenza

Molto dispiacere per la dirigente Roberta Ciampechini che si era battuta fortemente allo scientifico Galilei per avere la didattica in presenza ad inizio anno, riuscendoci. «Abbiamo fatto di tutto per mettere in presenza i ragazzi ed ora purtroppo si torna a distanza - dice la dirigente scolastica anche dell'Itc Gentili -: lo abbiamo fatto in sicurezza anche se negli ultimi tempi, rapidamente, si è passati a procedure stringenti del 50% a distanza e poi del 75% per arrivare ora al 100%. Dal punto di vista tecnologico la presenza dei docenti a scuola potrebbe sovraccaricare la rete, per cui sto valutando, visto che la normativa lo prevede, se lasciare gli insegnanti lavorare da casa o a scuola. Poi avremo attenzione verso quegli studenti con bisogni educativi speciali e per quelli che hanno difficoltà di collegamento telematico dal domicilio per i quali è previsto, su richiesta dalla famiglia, di effettuare le attività didattiche in presenza. I nostri istituti forniranno agli studenti che a casa non dispongono di strumenti digitali pc o tablet formando una graduatoria in base all'Isee: a questo va aggiunto coloro che devono frequentare i laboratori, in particolare di informatica, saranno in presenza. Organizzeremo per gruppi di classe, mantenendo numeri di presenze a scuola limitate nell'arco della settimana. Voglio ricordare che stavolta saremo più rigidi su presenze-assenze nella didattica a distanza: chi non parteciperà alle lezioni dovrà presentare una giustificazione come accade nella scuola in presenza».

Le attività

Per l'alberghiero Varnelli di Cingoli resta la possibilità di far svolgere in presenza le attività tecnico pratiche cioè quelle laboratoriali. «Qualcosa dobbiamo modificare afferma la dirigente Antonella Canova- ma la nostra scuola è pronta per la didattica digitale integrata anche grazie all'esperienza maturata l'anno scorso sia sul piano strutturale che a livello organizzativo. Avremo la possibilità di svolgere in presenza le attività di laboratorio. La scuola, in particolare gli studenti non possono rinunciare alle attività pratiche, le quali vanno anche integrate con esperienze nel mondo del lavoro, cosa che una parte dei nostri ragazzi già stanno facendo con stage in aziende del territorio. Per l'alternanza scuola-lavoro siamo già partiti con alcune classi e andremo avanti, anche perché nell'ultimo Dpcm questi percorsi formativi non sono stati interrotti. Abbiamo dovuto modificare alcuni orari che gli studenti avevano concordato con le aziende del territorio, con quelle interessate alle nuove restrizioni».

Mauro Giustozzi

Leonardo Massaccesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA